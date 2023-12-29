Какие новшества ожидают индивидуальных предпринимателей в 2024 году 1 29.12.2023, 23:02

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В Минфине пояснили.

В 2024 году в Беларуси введут изменения для индивидуальных предпринимателей. Об основных новшествах рассказал министр финансов Юрий Селиверстов в интервью газете «Рэспублiка». Изменения предусмотрены правками в Налоговый кодекс, которые подписал Александр Лукашенко.

Со следующего года ИП исключат из плательщиков налога на добавленную стоимость по оборотам по реализации ими товаров (работ, услуг), имущественных прав.

«Указанное нововведение направлено в том числе на создание равных условий хозяйствования с субъектами предпринимательства, применяющими упрощенную систему налогообложения, которой с 2022-го не предусмотрено взимание налога на добавленную стоимость при реализации товаров (работ, услуг), простых условий для ведения индивидуального предпринимательства. Кроме того, данная норма необходима для последующей автоматизации процессов ведения индивидуальными предпринимателями учета доходов и расходов, необходимого для исчисления подоходного налога», — уточнил министр.

По его словам, одновременно исключается право индивидуальных предпринимателей-плательщиков подоходного налога признавать доходы от реализации по принципу «начисления» с закреплением единственного принципа признания доходов от реализации по «оплате».

«При превышении индивидуальными предпринимателями критерия выручки в 500 тысяч рублей для них предусмотрено введение повышенной ставки подоходного налога в размере 30 процентов, — сказал министр. — Введение повышенной ставки также будет отвечать критерию справедливости, когда экономический агент, имеющий значительные „обороты“, уплачивает большую сумму налога».

ИП будут обязаны представлять налоговые декларации в виде электронного документа.

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