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Украинские пограничники на Запорожском направлении ударили FPV-дроном по россиянам

  • 29.12.2023, 23:29
Украинские пограничники на Запорожском направлении ударили FPV-дроном по россиянам

Видео.

Силы обороны Украины на Запорожском направлении обнаружили позиции россиян и ударили по ним с помощью FPV-дрона.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

«На Запорожском направлении «птички» пограничников обнаружили вражескую позицию», - говорится в заявлении.

Отмечается, что скорректировав FPV-дрон, одним точным ударом бойцы ГПСУ поразили огневую точку захватчиков.

Пограничники добавили, что двух оккупантов удалось ликвидировать.

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