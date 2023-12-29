Украинские пограничники на Запорожском направлении ударили FPV-дроном по россиянам
- 29.12.2023, 23:29
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Силы обороны Украины на Запорожском направлении обнаружили позиции россиян и ударили по ним с помощью FPV-дрона.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
«На Запорожском направлении «птички» пограничников обнаружили вражескую позицию», - говорится в заявлении.
Отмечается, что скорректировав FPV-дрон, одним точным ударом бойцы ГПСУ поразили огневую точку захватчиков.
Пограничники добавили, что двух оккупантов удалось ликвидировать.