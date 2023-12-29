Белорусский актер уехал в Польшу, но снова дарит Новый год белорусским детям 29.12.2023, 23:41

Александр Енджеевский. Фото: MOST

И Дед Мороз, и Санта-Клаус, и святой Миколай.

Белорусский актер и режиссер Александр Енджеевский много лет работал в театре и был ведущим мероприятий. Но после протестов 2020 года попал в черные списки. Тогда Александру и пришлось вернуться к старому, еще студенческому амплуа — стать Дедом Морозом. А после экстренного отъезда в Польшу в 2023 году довелось расширить образ — теперь он и Дед Мороз, и Санта-Клаус, и святой Миколай, пишет MOST.

Александр Енджеевский вспоминает, что деятельность Деда Мороза начал еще в 1990-е в Гродно, когда учился в Культпросветучилище — сейчас это колледж искусств. Тогда работа Дедом Морозом была его практикой.

— На корпоративе прыгал и скакал. В тот момент к Деду Морозу относились неправильно. Это был своеобразный клоун, которого можно было подергать за бороду: «Эй, Дед Мороз!» Нужна была сила воли, чтобы сдержаться и не ответить посохом.

Но по мере профессионального роста роль Деда Мороза отходила на второй план. Актер служил в Гродненском театре кукол, вел мероприятия, свадьбы и корпоративы.

«Опять начал дедморозить»

После протестов 2020 года Енджеевский попал в черные списки, получить роль ведущего оказалось невозможно.

— Два года назад, когда в Беларуси мне перекрыли все виды деятельности, пришлось опять вернуться в сферу сказочного волшебника. Опять начал «дедморозить»… Специально для этой цели моя супруга разработала универсальный костюм — соединение Деда Мороза и Санта-Клауса.

Александр шутит, что, видимо, они уже тогда подсознательно смотрели на западный рынок.

Но если выбирать между разными образами новогодних волшебников, то Александру ближе образ Санта-Клауса: у него есть миссис Клаус и эльфы.

«Нет ничего более брезгливого, чем кому-то отдавать свою бороду»

В творческой карьере Деда Мороза случалось немало курьезов. Например, однажды он выступал сразу на двух корпоративах — через дорогу друг от друга. Пока в одном месте был перерыв, нужно было перейти через дорогу и отыграть номер в другом заведении. Соль была в том, что для каждого корпоратива был свой костюм.

После первого выступления Александр быстренько переоделся, убежал на второе мероприятие, а когда вернулся, увидел… себя. Кто-то из подвыпивших работников компании, которая проводила корпоратив, нашел костюм Александра и надел его.

— Нет ничего более брезгливого, чем кому-то отдавать свою бороду, — признается Александр.

«Дети везде одинаковые»

Летом 2023 года стало понятно, что семье придется срочно покинуть Беларусь. Вопросов, брать ли с собой костюм Деда Мороза, не возникало. Теперь он пригодился: Александр поздравляет детей в Белостоке, где семья Александра живет уже пять месяцев.

— Дети везде одинаковые. В их сердце есть место, где живет тот самый Дед Мороз, — уверен актер.

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