закрыть
30 декабря 2023, суббота, 0:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусский актер уехал в Польшу, но снова дарит Новый год белорусским детям

  • 29.12.2023, 23:41
Белорусский актер уехал в Польшу, но снова дарит Новый год белорусским детям
Александр Енджеевский. Фото: MOST

И Дед Мороз, и Санта-Клаус, и святой Миколай.

Белорусский актер и режиссер Александр Енджеевский много лет работал в театре и был ведущим мероприятий. Но после протестов 2020 года попал в черные списки. Тогда Александру и пришлось вернуться к старому, еще студенческому амплуа — стать Дедом Морозом. А после экстренного отъезда в Польшу в 2023 году довелось расширить образ — теперь он и Дед Мороз, и Санта-Клаус, и святой Миколай, пишет MOST.

Александр Енджеевский вспоминает, что деятельность Деда Мороза начал еще в 1990-е в Гродно, когда учился в Культпросветучилище — сейчас это колледж искусств. Тогда работа Дедом Морозом была его практикой.

— На корпоративе прыгал и скакал. В тот момент к Деду Морозу относились неправильно. Это был своеобразный клоун, которого можно было подергать за бороду: «Эй, Дед Мороз!» Нужна была сила воли, чтобы сдержаться и не ответить посохом.

Но по мере профессионального роста роль Деда Мороза отходила на второй план. Актер служил в Гродненском театре кукол, вел мероприятия, свадьбы и корпоративы.

«Опять начал дедморозить»

После протестов 2020 года Енджеевский попал в черные списки, получить роль ведущего оказалось невозможно.

— Два года назад, когда в Беларуси мне перекрыли все виды деятельности, пришлось опять вернуться в сферу сказочного волшебника. Опять начал «дедморозить»… Специально для этой цели моя супруга разработала универсальный костюм — соединение Деда Мороза и Санта-Клауса.

Александр шутит, что, видимо, они уже тогда подсознательно смотрели на западный рынок.

Но если выбирать между разными образами новогодних волшебников, то Александру ближе образ Санта-Клауса: у него есть миссис Клаус и эльфы.

«Нет ничего более брезгливого, чем кому-то отдавать свою бороду»

В творческой карьере Деда Мороза случалось немало курьезов. Например, однажды он выступал сразу на двух корпоративах — через дорогу друг от друга. Пока в одном месте был перерыв, нужно было перейти через дорогу и отыграть номер в другом заведении. Соль была в том, что для каждого корпоратива был свой костюм.

После первого выступления Александр быстренько переоделся, убежал на второе мероприятие, а когда вернулся, увидел… себя. Кто-то из подвыпивших работников компании, которая проводила корпоратив, нашел костюм Александра и надел его.

— Нет ничего более брезгливого, чем кому-то отдавать свою бороду, — признается Александр.

«Дети везде одинаковые»

Летом 2023 года стало понятно, что семье придется срочно покинуть Беларусь. Вопросов, брать ли с собой костюм Деда Мороза, не возникало. Теперь он пригодился: Александр поздравляет детей в Белостоке, где семья Александра живет уже пять месяцев.

— Дети везде одинаковые. В их сердце есть место, где живет тот самый Дед Мороз, — уверен актер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Три героя уходящего года
Три героя уходящего года Ирина Халип
Что же дальше?
Что же дальше? Наталья Радина
Флотилия подбитых кораблей
Флотилия подбитых кораблей Виталий Портников
Главный страх Путина
Главный страх Путина Леонид Невзлин