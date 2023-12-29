Байден призвал Конгресс активизироваться для отправки помощи Украине 29.12.2023, 23:54

Президент США заявил, что Конгресс должен действовать «без каких-либо дальнейших задержек».

После массированной ракетной атаки России 29 декабря, вследствие которой уже известно о 30 погибших, президент США Джо Байден в пятницу потребовал от Конгресса «активизироваться» и преодолеть разногласия по вопросу отправки помощи в Украину, заявив, что массированная российская воздушная атака демонстрирует, что Кремль надеется уничтожить прозападную страну. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном пресс-службой Белого дома.

«Если Конгресс не примет срочных мер в новом году, мы не сможем продолжать отправлять оружие и жизненно важные системы ПВО, необходимые Украине для защиты своего народа. Конгресс должен активизироваться и действовать без каких-либо дальнейших задержек», — сказал Байден в заявлении.

Последний обстрел, обрушившийся на Украину, который, по оценкам украинских властей, включал 158 ракет и ударных дронов, стал «крупнейшим воздушным нападением на Украину с начала этой войны», сказал Байден.

По словам президента США, в «жестокой атаке» использовались ракеты с гиперзвуковой способностью.

«Это суровое напоминание миру о том, что после почти двух лет этой разрушительной войны цель Путина остается неизменной. Он стремится уничтожить Украину и подчинить себе ее народ. Его необходимо остановить», — сказал Байден.

Лидер Демократической партии заявил, что американцы должны гордиться тем, что военная помощь США помогла Украине бороться за свою свободу и независимость.

Ставки, по его словам, включают будущее альянса НАТО и безопасность Европы и Соединенных Штатов: «Когда диктаторам и автократам позволяют грубо действовать в Европе, возрастает риск того, что Соединенные Штаты будут втянуты в ситуацию напрямую».

Он напомнил, что США сплотили коалицию из более чем 50 стран для поддержки обороны Украины.

«Мы не можем подвести наших союзников и партнеров. Мы не можем подвести Украину. История сурово осудит тех, кто не ответит на призыв свободы», - подытожил Байден.

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