Der Spiegel: Украина показала, что сможет реинтегрировать Донбасс и Крым после войны 3.12.2023, 3:45

Украинизация уже идет полным ходом.

Украина вполне способна реинтегрировать территории, которые находились под российской оккупацией, на что указывает трансформация Донбасса и Харькова за время войны. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel в статье «Сражайся и живи».

Авторы публикации констатируют, что в условиях полномасштабной войны Украина продолжает жить и адаптироваться к новой реальности. Журналисты посетили поселок Нью-Йорк в Донецкой области, который находится в считанных километрах от линии фронта. Причем еще с 2014 года.

«Удивительно то, что в Нью-Йорке до сих пор есть кафе, целых два. Здесь есть клумбы, небольшая поликлиника (открыта каждое утро) и продуктовые магазины, где можно расплатиться мобильным телефоном. Вода есть, по крайней мере в центре. В баптистском молитвенном доме проходят службы. Детей просто нет. Власти приказали их эвакуировать, жизнь здесь для них слишком опасна», – описывает Der Spiegel жизнь в этом поселке.

При этом немецкие журналисты констатируют, что по сравнению с 2014 годом Донбасс стал более украинским, как и вся страна. Хотя до сих пор здесь есть люди, которые бросают проклятия вслед украинским военным, в противовес им тут же находятся те, кто бесплатно угощают солдат продуктами.

Дальше от фронта расположен город Славянск, который продемонстрировал яркое преобразование. «Девять лет назад этот город был оплотом лояльных Москве повстанцев. В Славянске было много людей, болевших за россиян. Девять лет спустя настроения в Славянске другие. Как и вся страна, Славянск стал более украинским. Здесь живут все те же люди», – пишет Der Spiegel.

Глядя на Славянск, авторы публикации делают вывод, что Украина способна реинтегрировать утраченные и затем освобожденные территории, в том числе вернуть уехавших жителей. После освобождения Харьковской области Славянску перестала угрожать российская оккупация, и в город вернулись многие уехавшие жители.

Украинский язык находится на подъеме – еще один вывод немецких журналистов, проехавших страну от прифронтового Нью-Йорка до Киева.

«Этому способствовало государственное принуждение, социальное давление и тысячи и тысячи личных решений. Он язык идентичности», – пишут авторы публикации, отмечая, что сейчас на улице в центре Киева люди говорят между собой по-украински не меньше, чем по-русски.

Что более показательно, заметной стала постепенная украинизация полуторамиллионного русскоязычного Харькова.

«Сегодня в Харькове гораздо больше людей говорят на украинском языке, чем раньше. Чтобы показать врагу, что мы – единая нация», – утверждает мэр города Игорь Терехов.

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