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The Mirror: Мужчины сильнее страдают от простуды, чем женщины

  • 3.12.2023, 5:59
The Mirror: Мужчины сильнее страдают от простуды, чем женщины

Кроме того, мужчинам труднее избавиться от симптомов болезни.

Известный американский диетолог Дженна Хоуп заявила, что мужчины действительно переносят грипп тяжелее: женская иммунная система сильнее из-за более высокого уровня эстрогена и прогестерона, а также более низкого уровня тестостерона, пишет The Mirror.

Исследование Гарвардского университета подтверждает: мужчины сильнее ощущают последствия простуд и гриппа — головные боли, боли в горле, боли в конечностях.

Кроме того, мужчинам труднее избавиться от этих симптомов.

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