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Российский Краснодар атаковали ракетами

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  • 3.12.2023, 8:36
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Российский Краснодар атаковали ракетами

Стали известны подробности мощных взрывов в городе.

В Краснодаре (РФ) вечером 2 декабря россияне слышали взрывы и видели вспышки в небе. Власти заявили, что противовоздушная оборона сбила ракеты над Азовским морем – это якобы были украинские зенитные С-200, переделанные для ударов по наземным целям.

О «хлопках» местные Telegram-сообщества начали писать после 17:00 (18:00 по минскому времени) субботы. Жители Краснодарского края активно снимали работу своей ПВО, передает obozrevatel.com.

Сперва в Единой дежурно-диспетчерской службе города заявили, что «сообщений о взрывах и разрушениях на территории краевого центра не поступало». Позже местные власти подтвердили попытку обстрела.

Мэр Краснодара Евгений Наумов успокоил россиян, похвалил оккупационную армию и заверил, что ракеты были «ликвидированы над морем».

«Уважаемые краснодарцы! Мы получили ряд сообщений о двух вспышках в небе, могу заверить – Краснодар и Краснодарский край под надежной защитой. Наши силы РФ сработали оперативно и слаженно», – расхвалил чиновник военнослужащих страны-агрессора. Мол, «попытка атаки по региону пресечена на большом расстоянии от города». Разрушений нет, отчитался он.

Он также обратил внимание, что местные публиковали в интернете работу ПВО. Наумов попросил так не делать. «Не нужно показывать врагу, откуда идет работа», – заявил мэр российского города.

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