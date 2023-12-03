Британская разведка назвала главный недостаток российского ЗРК «Тор» 1 3.12.2023, 11:51

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В чем его уязвимость?

Зенитно-ракетный комплекс малого радиуса действия «Тор» играет немаловажную роль для оккупационных войск в Украине. Он предназначен для защиты захватчиков на передовой.

Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter (Х).

Британская разведка считает, что одним из важнейших противостояний в войне как для Украины, так и России остается уничтожение наземных систем противовоздушной обороны.

Так, для россиян одной из основных систем остается ЗРК «Тор». Он отличается от ЗРК «Панцирь», которые преимущественно защищает командные пункты, ЗРК большей дальности и военно-воздушные базы РФ.

Оккупанты используют «Тор» для противодействия украинским беспилотникам. Разведка отмечает, что этот ЗРК фактически является передовой линией сети ПВО оккупантов.

Однако ЗРК «Тор» имеет ряд недостатков. Один из ключевых «минусов» - это выносливость экипажа.

«Учитывая, что на каждую систему приходится только три человека, поддержание высокого уровня боевой готовности в течение длительного времени, вероятнее всего, является экстремальным испытанием на выносливость», - говорится в сводке.

Потери российского ПВО

Следует отметить, что в последнее время украинские военные нацелились на российские системы ПВО. Голландское разведывательное агентство Oryx отмечает, что украинские военные уничтожали С-400 не менее 5 раз, в том числе командные пункты, пусковые установки и радары. Это дорогая потеря для оккупантов.

Напомним, 14 сентября контрразведка СБУ и Военно-морские силы Украины провели уникальную операцию возле оккупированной Евпатории. Как сообщили источники РБК-Украина, защитники уничтожили российский комплекс ПВО С-400 «Триумф» стоимостью 1,2 млрд долларов.

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