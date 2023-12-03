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Сдадут в любой момент: как в России устранят Путина

  • 3.12.2023, 12:17
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Сдадут в любой момент: как в России устранят Путина

Этот процесс будет отличаться от классического «дворцового» переворота.

Российские так называемые «элиты» самостоятельно не будут устранять Путина. Но «ложиться костьми» за диктатора тоже не станут.

Политолог Аббас Галямов в разговоре с «24 Каналом» объяснил, при каких условиях кремлевский диктатор может лишиться своего поста. Этот процесс будет отличаться от классического «дворцового» переворота.

Есть два ключевых условия, когда Путин может потерять свой президентский пост. Это может быть большой прорыв украинских военных на фронте или еще один поход, похожий на организованный Пригожиным.

«Активно играть в системе против Путина никто не будет. Они сдадут его в любой момент, когда почувствуют, что он проиграет. Они («элиты» – ред.) за него костьми не будут ложиться. Но сбрасывать его сами – я в это не очень верю. Пока что им есть что терять», – отметил политолог.

Кроме того, что так называемым «элитам» есть что терять, они еще и боятся Путина. Он жесток, безнравственен и рассчитывать изменникам на помилование со стороны диктатора нельзя. Яркий тому пример завершение истории с Пригожиным.

«Но это не значит, что Путин не потеряет власть из-за них. Как начинался переворот Пригожина? Возник спор между двумя группами по теме «что делать, чтобы спасти свои жизни». И это поставило систему на грани коллапса. Это будет повторяться не раз», – отметил Галлямов.

По его словам, система в России уже активно заходит в тупик и это станет еще одним толчком к устранению Путина. Но это не будет в классическом понимании «дворцового переворота». Все решат за диктатора.

«Он будет стоять где-то на стороне и будет наблюдать, как все рушится», – предположил он.

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