«Запад вздрогнет, увидев едущего «зайцем» в автобусе Путина и шипящего Медведева» Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

3.12.2023, 12:45

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Ассиметричный ответ Кремля.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, совершив награждение мэра Москвы Сергея Собянина званием «Юрист года», переключился на мучающий бывшего «президента» Запад:

«На вмешательство во внутрироссийские дела, поддержку разнообразных псевдооппозиционных манкуртов, желающих распада России, мы, где это только возможно, будем отвечать всеми доступными способами, прямо пропорционально степени агрессии или в случае необходимости - асимметрично»

Да как же ответить «ассиметрично» этому злому «Западу» на такое возмутительное вмешательство в наши внутренние дела, как запрет Медведеву и его семье посещать тосканские виноградники? Наслаждаться жизнью на Западе? Или, к примеру, на арест итальянских вилл Соловьева? На все те преступления против путинской верхушки, которые совершила американская и европейская военщина?

Даже и не знаем, что Медведев имеет в виду. Сами понимаете, пройтись по счетам старины Джо в Сбербанке не получится – нет таких счетов. Какую же «ассиметрию» предложить?

Слушайте, а давайте-ка на агрессию отключения от зарубежных вилл и яхт ответьте элитным опрощением – переселением в пятиэтажки времен Никиты Сергеевича и поездками на работу в метро и на автобусе (как Фридману в Англии советовали). Все. Начиная с Путина и Лаврова. Запад вздрогнет, увидев едущего «зайцем» в автобусе Путина и шипящего Медведева, которому только что какой-то грузный мужчина отдавил ногу, пихнув локтем в грудь.

Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

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