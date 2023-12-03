закрыть
3 декабря 2023, воскресенье, 13:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Запад вздрогнет, увидев едущего «зайцем» в автобусе Путина и шипящего Медведева»

  • Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»
  • 3.12.2023, 12:45
  • 2,860
«Запад вздрогнет, увидев едущего «зайцем» в автобусе Путина и шипящего Медведева»

Ассиметричный ответ Кремля.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, совершив награждение мэра Москвы Сергея Собянина званием «Юрист года», переключился на мучающий бывшего «президента» Запад:

«На вмешательство во внутрироссийские дела, поддержку разнообразных псевдооппозиционных манкуртов, желающих распада России, мы, где это только возможно, будем отвечать всеми доступными способами, прямо пропорционально степени агрессии или в случае необходимости - асимметрично»

Да как же ответить «ассиметрично» этому злому «Западу» на такое возмутительное вмешательство в наши внутренние дела, как запрет Медведеву и его семье посещать тосканские виноградники? Наслаждаться жизнью на Западе? Или, к примеру, на арест итальянских вилл Соловьева? На все те преступления против путинской верхушки, которые совершила американская и европейская военщина?

Даже и не знаем, что Медведев имеет в виду. Сами понимаете, пройтись по счетам старины Джо в Сбербанке не получится – нет таких счетов. Какую же «ассиметрию» предложить?

Слушайте, а давайте-ка на агрессию отключения от зарубежных вилл и яхт ответьте элитным опрощением – переселением в пятиэтажки времен Никиты Сергеевича и поездками на работу в метро и на автобусе (как Фридману в Англии советовали). Все. Начиная с Путина и Лаврова. Запад вздрогнет, увидев едущего «зайцем» в автобусе Путина и шипящего Медведева, которому только что какой-то грузный мужчина отдавил ногу, пихнув локтем в грудь.

Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Собачье сердце
Собачье сердце Ирина Халип
Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип