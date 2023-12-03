Как быстро и безопасно разморозить лобовое стекло машины зимой 4 3.12.2023, 12:53

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Понадобится всего два простых ингредиента.

Простой раствор всего из двух ингредиентов поможет разморозить обледеневшее лобовое стекло в автомобиле всего за несколько минут.

Оттаивание обледеневших стекол в машине с помощью обдува печки может отнять немало времени. Как сделать это эффективно, быстро и без всякого риска, выяснял «Фокус».

Чтобы разморозить лобовое стекло в автомобиле, нужно сделать простой раствор всего из двух ингредиентов. Для этого понадобится:

крепкий алкогольный напиток (водка или самогон);

вода;

бутылка с распылителем.

Как быстро разморозить стекло в автомобиле

Для того, чтобы избавиться от наледи на стеклах нужно:

Развести алкоголь водой в пропорции 1:2 и налить его в распылитель.

Нанести раствор на стекло.

Удалить лед с помощью мягкого скребка или щетки, когда он немного размягчится.

Важно: ни в коем случае не пытайтесь разморозить стекло с помощью горячей воды. Оно может лопнуть из-за резкого контраста температур, особенно, если уже есть микротрещины.

Как предотвратить наледь на лобовом стекле

Накануне морозов накройте стекло автомобиля специальным чехлом или просто плотной тканью подходящего размера, зажав ее дверями машины.

Также можно приобрести специальный спрей «антилед», который не только снимет наледь, а и будет препятствовать ее появлению. Как правило, такие средства продаются на многих АЗС, в супермаркетах и специализированных магазинах для автомобилистов.

Напомним,что нужно знать водителям перед холодами и как подготовить автомобиль к зиме. Подготовка автомобиля к зимнему сезону требует определенных усилий, но она позволит обезопасить себя. Эти советы помогут вам проще справиться с зимним сезоном.

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