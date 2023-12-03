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Эксперт: Лукашенко стелется ковровой дорожкой и заискивает

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  • 3.12.2023, 13:23
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Эксперт: Лукашенко стелется ковровой дорожкой и заискивает

Тремор головы был не случаен.

Бывший дипломат Павел Мацукевич в «Пульсе Ленина-19» проанализировал отношения Лукашенко и Путина в контексте Украины:

— Кто перед кем стелется ковровой дорожкой и заискивает — различимо невооруженным глазом, но это может быть способом выживания в этой специфической паре, в которой партнеры не сочетаются ни по весу, ни по гороскопу.

При этом сейчас на вид отношения между Лукашенко и Путиным переживают идиллию, которую эти двое, знавшие разные времена, никогда еще не переживали.

Несмотря на частые контакты и визиты Лукашенко в Россию как на работу каждая личная встреча с Путиным преподносится как сверхзначимая и оттого волнительна почти как самая первая.

Причем последняя, случившаяся в Минске в формате сессии ОДКБ, насколько можно судить, тронула Лукашенко до дрожи лица. «Злые языки» увидели в этом что-то медицинское, а не выражение трепетного отношения к Владимиру Владимировичу, которое госканалы не заметили, разумеется, сугубо из деликатности.

Положенной (по случаю саммита в Минске) двусторонней встречи между ними на полях не произошло, а лишь неформальное общение с глазу на глаз сперва по-дружески на диване, ну и затем в автомобиле по дороге в аэропорт, куда Лукашенко отправился провожать Путина.

Опять же для «злых языков» отсутствие привычной многочасовой встречи стало поводом заподозрить неладное в отношениях, хотя будь оно там, вряд ли бы Путин стал делить с Лукашенко диван, а тем более свой «Аурус» в сезон всяких вирусов и простуд.

Вообще, по идее, в том положении, в которое себя загнал Лукашенко еще в 2020 году, он должен вести себя примерно, как Пушилин из непризнанной «ДНР»: действовать только по команде из Москвы и гнуть российскую линию.

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