закрыть
3 декабря 2023, воскресенье, 13:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российские мотострелки подняли бунт под Крынками

  • 3.12.2023, 13:29
  • 1,682
Российские мотострелки подняли бунт под Крынками

Генерал Теплинский утратил способность командовать на этом направлении.

Плацдарм ВСУ у Крынок в Херсонской области расширяется. Командование ВС РФ перебросило туда резервы в надежде оттеснить украинцев, но результата это не дало.

Такой информацией 2 декабря поделился Z-канал «ВДВ за Честность и Справедливость», связанный с офицерами оккупационной группировки «Днепр» ВС РФ, передает dialog.ua.

«Ситуация в районе Крынок для нас только ухудшается. Все попытки выбить противника из близлежащих лесопосадок и самого населенного пункта (...) не увенчались успехом... Зона контроля противника еще больше увеличилась», - сообщили российские оккупанты.

Они уверяют, что командующий данным направлением генерал Теплинский не в состоянии выстроить эффективное управление. Солдаты бунтуют, отказываясь выполнять опасные приказы командиров.

По данным Z-канала, на данном участке фронта у подразделений ВС РФ нет согласованности в действиях.

Дружественный огонь, а также подрывы на собственных минах - привычная обыденность. Усугубляет положение низкое качество артиллерии и систем РЭБ.

«Он (Теплинский - ред.) не оставляет попыток зачистить плацдарм, бросая в бессмысленные (...) штурмы уже и так потрепанные подразделения… Мотострелки из 70-й дивизии неоднократно прямо или скрытно отказывались выполнять приказы», - написал российский канал.

Он уверяет, что командование намерено перебросить на данный участок дополнительные силы. Также, по данным ресурса, в коридорах штаба группировки «Днепр» уже начали поговаривать о скорой отставке Теплинского с должности командира Херсонского направления.

«За больше чем месяц его (Теплинского - ред.) командования, плацдармы ВСУ на левом берегу Днепра до сих пор не ликвидированы и даже увеличиваются, а, имея мощную группировку, он до сих пор не может скинуть в Днепр 2,5 роты противника», - сообщил Z-канал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Собачье сердце
Собачье сердце Ирина Халип
Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип