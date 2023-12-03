Российские мотострелки подняли бунт под Крынками 3.12.2023, 13:29

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Генерал Теплинский утратил способность командовать на этом направлении.

Плацдарм ВСУ у Крынок в Херсонской области расширяется. Командование ВС РФ перебросило туда резервы в надежде оттеснить украинцев, но результата это не дало.

Такой информацией 2 декабря поделился Z-канал «ВДВ за Честность и Справедливость», связанный с офицерами оккупационной группировки «Днепр» ВС РФ, передает dialog.ua.

«Ситуация в районе Крынок для нас только ухудшается. Все попытки выбить противника из близлежащих лесопосадок и самого населенного пункта (...) не увенчались успехом... Зона контроля противника еще больше увеличилась», - сообщили российские оккупанты.

Они уверяют, что командующий данным направлением генерал Теплинский не в состоянии выстроить эффективное управление. Солдаты бунтуют, отказываясь выполнять опасные приказы командиров.

По данным Z-канала, на данном участке фронта у подразделений ВС РФ нет согласованности в действиях.

Дружественный огонь, а также подрывы на собственных минах - привычная обыденность. Усугубляет положение низкое качество артиллерии и систем РЭБ.

«Он (Теплинский - ред.) не оставляет попыток зачистить плацдарм, бросая в бессмысленные (...) штурмы уже и так потрепанные подразделения… Мотострелки из 70-й дивизии неоднократно прямо или скрытно отказывались выполнять приказы», - написал российский канал.

Он уверяет, что командование намерено перебросить на данный участок дополнительные силы. Также, по данным ресурса, в коридорах штаба группировки «Днепр» уже начали поговаривать о скорой отставке Теплинского с должности командира Херсонского направления.

«За больше чем месяц его (Теплинского - ред.) командования, плацдармы ВСУ на левом берегу Днепра до сих пор не ликвидированы и даже увеличиваются, а, имея мощную группировку, он до сих пор не может скинуть в Днепр 2,5 роты противника», - сообщил Z-канал.

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