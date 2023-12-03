В России школьника убили на остановке после вопроса «с какого ты района?»15
- 3.12.2023, 13:52
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Подростку нанесли удар ножом в шею.
В российском Иркутске на остановке убили школьника – после вопроса «с какого ты района?». Подростку нанесли смертельный удар ножом в шею, сообщает «База».
Вечером 2 декабря Егор с четырьмя одноклассниками ждал автобус на остановке «Лисиха».
Вдруг к ребятам подошли около десяти неизвестных сверстников — по словам очевидцев, конфликт начали с классического вопроса: «с какого ты района?».
В суматохе один из подростков достал нож и ударил Егора в шею – 15-летний мальчик скончался на месте.
Полиция задержала двоих подозреваемых, у одного из них обнаружили тот самый нож. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».