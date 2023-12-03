Израиль сообщил арабским странам, что собирается сделать с сектором Газа после войны 3.12.2023, 14:10

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Информацию получили Египет, Иордания и Объединенные Арабские Эмираты.

Израиль сообщил арабским государствам, что хочет создать буферную зону в секторе Газа, чтобы предотвратить будущие нападения после окончания войны. Об этом сообщило агенство Reuters со ссылкой на свои источники.

Утверждается, что Израиль проинформировал Египет и Иорданию, а также Объединенные Арабские Эмираты, с которыми нормализовал отношения в 2020 году.

«Израиль хочет, чтобы эта буферная зона между Газой и Израилем с севера на юг предотвращала проникновение Хамаса или других [террористов] в Израиль или нападение на него», — сказал один из источников.

Также источники утверждают, что Израиль проинформировал о своих планах Саудовскую Аравию, которая не имеет связей с Израилем и которая после начала войны остановила процесс нормализации при посредничестве США, а также Турцию.

Советник израильского премьера Нетаньяху заявил в комментарии Reuters, что их план предполагает уничтожение ХАМАС, демилитаризацию сектора Газа и дерадикализацию анклава. «Буферная зона может быть частью процесса демилитаризации», — отметил он.

Представитель ОАЭ не ответил прямо на вопрос, рассказали ли Абу-Даби о буферной зоне. При этом он отметил, что «ОАЭ будут поддерживать любые будущие послевоенные договоренности, согласованные всеми заинтересованными сторонами» для достижения стабильности и палестинского государства. Представители других стран не ответили на просьбу о комментарии.

Развивая идею буферной зоны, израильский чиновник сообщил The Times of Israel, что «служба безопасности говорит о неком буфере безопасности на стороне границы с сектором Газа, чтобы ХАМАС не мог собрать военный потенциал вблизи границы и застать врасплох».

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