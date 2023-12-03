«Сказала, что я не мужик, потому что не настаивал на полной оплате» 7 3.12.2023, 14:15

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Белорусы рассказали о первых свиданиях, которые пошли не по плану.

Белорусские мужчины доказали, что жизнь может быть не хуже сюжета комедийного ситкома — особенно если дело касается первых свиданий.

Сайт nashaniva.com опубликовал истории белорусов о романтических встречах, которые пошли не по плану.

«Ты такой жадина»

Антон: «Пригласил коллегу на свидание. Встретились в кафе: разговаривали, обсуждали босса и планы на отпуск. Все было хорошо. Когда принесли счет, я потянулся за кошельком, но она предложила сама за себя заплатить. Конечно, возражать я не стал — подумал, что она феминистка и этим могу задеть ее чувства. Рассчитались. Как ушел официант, она выпалила, что не думала, что я такой жадина. Сказала, что я не мужик, потому что не настаивал на полной оплате. Перевел ей деньги на карточку и на этом поставил точку».

«Слала сообщения каждые 30 секунд»

Сергей: «Познакомились с девушкой в Tinder, пару дней переписывались, а потом решили встретиться в ресторане. Свидание шло замечательно: она много шутила, рассказывала истории из жизни. Впрочем, иногда проскакивали странные «звоночки»: девушка была немного нервной, часто перебивала, задавала неудобные вопросы официантам, однако это я списал на волнение. В конце вечера я подвез ее к дому, мы мило попрощались и решили встретиться еще раз.

Самое интересное началось на следующий день. Она слала сообщения каждые 30 секунд: спрашивала, как дела, чем я занимаюсь, сбрасывала мемы и картинки. Я был на работе и не мог так часто отвечать. В какой-то момент она написала: «Все с тобой понятно. Сказал бы сразу, что не хочешь со мной разговаривать», — и бросила в блок. Честно говоря, в этот момент я почувствовал облегчение».

«Молча пошел»

Игорь: «В «рекомендованных» инстаграм наткнулся на аккаунт красивой брюнетки. Начали разговаривать в директе. Через пару дней она прислала сообщение, мол, «сижу в баре, если не занят, приезжай ко мне». Приехал. Вижу, моя барышня уже навеселе. Сказала, что празднует пятницу, заказала много всего, а кошелек оставила дома и ей нужен кто-то, кто закроет счет. Я молча ушел».

«Второго такого свидания просто не выдержу»

Стас: «Гуляли по парку, рассказывали друг другу о своих увлечениях. Когда речь зашла о любимых фильмах, девушка назвала тот, о котором я даже не слышал. К концу вечера она рассказывала о сюжете и вкладе этой картины в мировую культуру. Мои попытки мягко перевести тему игнорировались.

Честно говоря, лекция была скучной. Поразмышляв, я решил, что второго такого свидания просто не выдержу».

«Как же я удивился…»

Артем: «Дело было поздней осенью. Я все продумал: встретил ее с работы, повел ужинать. Потом мы прогулялись, а когда замерзли, пошли пить глинтвейн. Мне казалось, что у нас случился коннект и мы встретимся еще раз.

Как же я удивился, когда во время прощания она ободряюще похлопала меня по плечу и сказала: «Наверное, мужчины — это не мое». На следующий день я записался к психологу».

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