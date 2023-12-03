Мозг Путина дал сбой

Мозг Путина дал сбой3
- Герман Обухов
- 3.12.2023, 14:23
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Россия превратилась в палату № 6.
Более века назад они лгали своему народу: «Власть – Советам! Землю – крестьянам! Заводы – рабочим!». Очень скоро и власть и земля и заводы каким-то чудесным образом оказались у компартии и НКВД-МВД-КГБ. Потом они начали лгать о «врагах народа» среди как простых рабочих, так и творческой интеллигенции в космических масштабах. Чтобы бороться со своим народом они построили ГУЛАГ.
Потом они принялись лгать о своей победе над немецким нацизмом и фашизмом, хотя эту победу подарил им американский Ленд-лиз. Не будь антигитлеровской коалиции, в которую вошли Соединенные Штаты и Великобритания, Советский Союз лежал бы под сапогом немецкого Вермахта. Затем они начали лгать о «победе» социализма и уверенной поступи к мифическому коммунизму. К хору голосов о приближающемся светлом будущем постоянно добавлялись вопли о нарушении прав человека в западных странах, хотя в самом СССР сидели сотни, если не тысячи, политзаключенных.
Когда все это накрылось «медным тазом» преемники Империи зла и лжи ринулись врать о замечательном автомобиле «Волга» через пять лет в обмен на ваучер. Огромные заводы они продавали «своим людям» по цене комнаты в коммунальной квартире. Все российские телеканалы дружно взялись лгать о «преимуществах» олигархии.
Взошедший на престол бывший чекист и топтун с пеной у рта лгал всему народу с экранов телевизоров о своей приверженности демократии и справедливости. Чтобы власть не ускользнула из рук КГБ-ФСБ они лгали о неких «чеченских террористах», которые якобы устроили взрывы жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске. Эти взрывы унесли жизни 307 российских граждан. Осмелев и затаив обиду на «революцию роз» в гордой и строптивой Грузии, Вова Путин принялся беззастенчиво лгать всему миру о «нападении» Грузии в 2008 году на ее же автономные республики – Южную Осетию и Абхазию, ответив ей оккупацией этих республик. Преддверием к апофеозу лжи стал захват Крыма в 2014 году «крымскими повстанцами», оказавшимися чуть позже регулярной российской армией. Москва и лично Путин мстили Украине за Майдан и «на голубом глазу» лгали всем о некой «воли крымского народа и референдуме».
На Крыме и части Донбасса они не пожелали остановиться и начали втайне готовиться к агрессии, чтобы наказать свободолюбивых соседей. В течении всех 9 лет с весны 2014 года до февраля 2022 они лгали своему народу о мирных намерениях и желании решить военный конфликт в Донбассе путем переговоров. О возврате Крыма Украине речь даже и не шла. Весь февраль 2022 вся «королевская рать» России лгала о цели своих «военных маневров» у границ Украины и приверженности мирному разрешению «донбасского узла».
Американская разведка предупреждала руководство Украины об обратном – нельзя верить тем, кто обманул тебя десять раз. Прикинувшись шлангом, Вова Путин стал лгать своему народу и миру о «нападении Украины на Россию». Все российские телеканалы начали соревноваться друг с другом – у кого ложь самая «забористая»! Пропаганда сделала из народа стадо, которое можно хоть стричь, хоть резать. Каждый день телевизор в России «выносил» у большинства своих граждан частичку мозга и вся страна превратилась в Палату № 6.
Сдается, что сам Вова Путин уверовал в «нападение Украины на Россию» после того, как программное обеспечение его куриного мозга дало сбой. «Геббельс был талантливым человеком», - сказал Вова Путин на встрече с раввинами, однако умолчал о том, что тот застрелился 1 мая 1945. «Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой» - утверждал Геббельс, цитируя Шатобриана. Это верно, поэтому ложь сегодня стала нормой жизни всей России от самого верха до низов. Она неистребима и исчезнет только с распадом Империи лжи.
Герман Обухов, obozrevatel.com