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Как зимой очистить замшевую обувь от соли и реагентов?

  • 3.12.2023, 14:34
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Как зимой очистить замшевую обувь от соли и реагентов?

Гениальный метод показали на видео.

Зимой наша обувь подвергается воздействию соли и реагентов, которые используют для борьбы с гололедом на улицах. Эти химические вещества могут негативно повлиять на состояние замшевых ботинок или сапог, оставляя неприглядные белые пятна. К счастью, есть домашний эффективный способ очистки такой обуви. Понадобятся всего лишь два доступных ингредиента.

Как почистить замшевые ботинки?

Дождь, снег, соль, которой посыпают улицы, и грязь — все это приводит к тому, что сапоги со временем теряют свою привлекательность. Это можно исправить, не прибегая к дорогостоящим средствам, а просто используя продукты, которые наверняка уже есть у вас дома.

Лайфхаком поделились в профиле @thespruceofficial в TikTok. Благодаря ему, угги и обычные замшевые сапоги должны выглядеть как новые.

@thespruceofficial Could your Ugg boots use a good cleaning? Follow these steps to help them look their best. #TikTokTaughtMe #TikTokPartner #CleanTok #UggBoots #TheSpruce ♬ Sunrise - Official Sound Studio

Как показано в ролике, вам понадобятся только вода и уксус. Действуйте следующим образом:

1. Смешайте 1 стакан воды с 1 столовой ложкой белого уксуса;

2. Протрите загрязненные участки мягкой тканью;

3. Нанесите раствор на обувь так, чтобы он полностью ее покрыл;

4. Набейте обувь свернутыми полотенцами, чтобы она сохранила свою первоначальную форму и не деформировалась.

5. Оставьте до полного высыхания.

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