Российские военные в Евпатории перешли на сторону украинских партизан

Российские военные в Евпатории перешли на сторону украинских партизан1
- 3.12.2023, 14:41
- 3,204
И предоставили ВСУ важную информацию о военной авиабазе РФ.
Российские военные, очевидно, понимают, что на оккупированных территориях им не рады, потому приближают деоккупацию. К примеру, в Евпатории оккупанты начали вступать в партизанское движение «Атеш» и передавать информацию о стратегических объектах.
Об этом сообщает пресс-служба партизанского движения «Атеш».
Агенты партизанского движения постоянно разведывают информацию на стратегически важных объектах россиян. Более того, партизанам удается побывать в воинских частях оккупантов.
Российские военные вступают в «Атеш»
Как сообщили в движении, военные вооруженных сил России в Евпатории присоединяются к партизанам. Один из таких оккупантов проходит военную службу во временно оккупированном Крыму и предоставил информацию об аэродроме.
«Благодаря его содействию, мы получили данные о силах и средствах защиты стратегического объекта»,
– сообщили в «Атеш».
В сети также опубликовали кадры, которые партизанам передал россиянин. Всю информацию уже передали Силам обороны Украины.
К слову, в партизанском движении призывали присоединяться к «Атешу». Там подчеркнули, что к ним могут вступить и военные, не поддерживающие войну, развязанную Россией.