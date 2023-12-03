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Российские военные в Евпатории перешли на сторону украинских партизан

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  • 3.12.2023, 14:41
  • 3,204
Российские военные в Евпатории перешли на сторону украинских партизан

И предоставили ВСУ важную информацию о военной авиабазе РФ.

Российские военные, очевидно, понимают, что на оккупированных территориях им не рады, потому приближают деоккупацию. К примеру, в Евпатории оккупанты начали вступать в партизанское движение «Атеш» и передавать информацию о стратегических объектах.

Об этом сообщает пресс-служба партизанского движения «Атеш».

Агенты партизанского движения постоянно разведывают информацию на стратегически важных объектах россиян. Более того, партизанам удается побывать в воинских частях оккупантов.

Российские военные вступают в «Атеш»

Как сообщили в движении, военные вооруженных сил России в Евпатории присоединяются к партизанам. Один из таких оккупантов проходит военную службу во временно оккупированном Крыму и предоставил информацию об аэродроме.

«Благодаря его содействию, мы получили данные о силах и средствах защиты стратегического объекта»,

– сообщили в «Атеш».

В сети также опубликовали кадры, которые партизанам передал россиянин. Всю информацию уже передали Силам обороны Украины.

К слову, в партизанском движении призывали присоединяться к «Атешу». Там подчеркнули, что к ним могут вступить и военные, не поддерживающие войну, развязанную Россией.

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