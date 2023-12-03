В России мать убитого оккупанта наградили коробкой конфет «Марсианка» 2 3.12.2023, 14:51

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Российские пропагандисты взвыли.

В РФ отметились очередным «оригинальным» подарком семьям ликвидированных в Украине военных.

Так, жительнице города Бердск Новосибирской области, потерявшей на «СВО» сына, вручили коробку конфет «Марсианка».

Презент приурочили ко дню рождения путинской партии «Единая Россия». Об этом пишут российские паблики, сами называя факт очередным «этапом деградации СВОлочизма», передает obozrevatel.com.

По информации росСМИ, речь идет о семье Алексея Акатова, 30.12.1998 г. р., который якобы добровольно пошел воевать против Украины в ноябре 2022 года и был ликвидирован 11 февраля 2023-го. Некоторые издания писали, что 24-летний россиянин был наемником частной военной компании «Вагнер».

Также отмечается, что человек с такими же именем и фамилией проходил фигурантом по уголовному делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств по сговору с группой лиц и в крупном размере.

«Алексей Акатов был задержан 4 января 2019 года во время проведения оперативно-розыскных мероприятий. Обвиняемый признал вину и написал явку с повинной», – говорится в сообщениях пропагандистов.

«ЕР» отчиталась, что спикер горсовета Бердска Владимир Голубев лично пришел к семье этого «добровольца», чтобы вручить подарок ко дню рождения партии. На опубликованных в сети снимках запечатлен момент того, как он передает россиянке конфеты и цветы на фоне фотографии ее погибшего на путинской на «СВО» сына.

Российские паблики указывают, что «партийный десант» путинской партии в Бердске, кроме матерей и жен ликвидированных в Украине оккупантов, также посетил многодетные и малообеспеченные семьи, одиноких людей. Пакеты с подарками от «ЕР» в виде круп, тушенки и масла им вручали россиянки в камуфляжной форме.

Примечательно, что партиец Голубев был судим за незаконное предпринимательство, но в 2020-м подконтрольный «ЕР» горсовет Бердска все равно назначил его спикером. Политик приходится братом «авторитетному» российскому бизнесмену Виктору Голубеву, осужденного за подпольные нефтезавод и хранение боеприпасов. Оба Голубевых были амнистированы к 70-летию победы во Второй мировой войне.

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