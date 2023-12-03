«На фронте самые крутые — белорусы» 3.12.2023, 15:25

История добровольца из Беларуси, который втайне от семьи уехал воевать в Украину.

Сергей (имя по просьбе героя изменено) полгода участвовал в боях в Украине в составе полка Калиновского.

Семья Сергея считает, что все это время мужчина провел на заработках в Польше. Сергей на условиях анонимности рассказал «Радыё Свабода», почему уехал из Беларуси и позже ушел воевать.

«Нормальный белорус должен через это пройти»

Сергею 40 лет. Он увлекается туризмом, а его работа связана с высотой и повышенными рисками. Сергей – не настоящее имя героя публикации, он изменил его ради своей безопасности и безопасности своих родственников, которые остались в Беларуси.

Мужчина покинул Беларусь в 2021 году из-за политических преследований. Он жил и работал в Польше, получая в месяц порядка $2 тысяч. В феврале 2023 года, получив вид на жительство в Польше, Сергей отправился воевать в Украину в составе ВСУ. Через полгода он ушел в отставку – после того, как у него на глазах погибли трое его побратимов.

Вопрос, почему он пошел на войну, вызывает у Сергея сильные эмоции: он прячет глаза, слезы мешают говорить.

«Я думаю, нормальный белорус, мужчина, должен через это пройти. Там самая классная тусовка. Слова, мысли – это хорошо, это война смыслов. И там парни действительно рискуют жизнью. В Беларуси тебя могут посадить, ты можешь умереть в тюрьме. На фронте это более реально, там самые крутые белорусы», – говорит он.

Сергей добавляет, что пошел на войну, чтобы иметь возможность защитить независимость родной страны. «В 1991 году на нас обрушилась независимость, мы за нее не боролись, – подчеркивает он. – В Беларуси нет прослойки людей, готовых защищать независимость с оружием. Добро должно быть с кулаками».

Вторая причина, по его словам, психологическая – хотел увидеть, что такое война, понять, как он себя там поведет. «Нормальный такой мальчишеский вопрос», – резюмирует боец. Считает, что проверку он прошел.

Во время разговора с журналистом Сергею несколько раз мешали слезы. На вопрос, почему он плачет, мужчина предположил, что это, может быть, «легкое посттравматическое стрессовое расстройство».

«То, что я остался в живых, – чистая случайность»

В Украине белорус воевал в отряде «Атом» полка Калиновского, который был сформирован в честь погибшего добровольца Василия «Атома» Грудовика.

В Донецкой области у него на глазах погибли трое его побратимов. Один из них был его другом. Еще один – совсем молодой парень, это был его первый боевой выход. Основные подробности этой вылазки бойцам запретили разглашать. Трагедия произошла в июле этого года. Небольшая группа бойцов отправилась на ночную вылазку.

«Я шел последним в группе. Первый, второй, потом третий погибший, я шел последним... Мы с предыдущим бойцом упали, он у меня в секторе обстрела, я ничего не вижу. Он молча лежит между мной и атакующим. Чтобы его не застрелить, я жду», – вспоминает Сергей подробности той ночи.

Позже выяснилось, что все это время побратим белоруса был мертв.

«Прошло некоторое время, я оставил рюкзак, пополз вперед. Я думал, он лежит и ждет. Говорю ему: «Давай посмотрим, что там впереди». Встряхнул его, пощупал пульс – а его нет. Вот и все... Когда рассвело, я увидел, что там лежали командир, пулеметчик и мой друг. Пули пробили броник сверху и снизу, грудь и брюшную полость. Он мог умереть в течение пяти минут», – говорит доброволец.

Сам Сергей считает: то, что он остался в живых, – это случайность: «То, что я оказался в конце группы, – чистая случайность. Мой прибор ночного видения не работал, и пока я им занимался, наша группа стартовала. Пока я с ним занимался, группа стартовала».

Пожалуй, самым сильным потрясением для Сергея стало осознание, что его дочь-подросток может остаться без отца. Каждый раз, когда мужчина говорит о своей дочери, он плачет.

«Я не хочу, чтобы моя дочь жила при Лукашенко. Мы не можем изменить это с помощью цветов и флагов. Следующий этап – физическая сила», – убежден он.

Сергей хочет вернуться на родину и сменить режим в стране.

«Но тут конфликт: с одной стороны, нам нужно спасти Беларусь, с другой стороны – мы не должны забывать о семье. Как остаться в живых и выполнить эту задачу? Мне понравилось сражаться – но не умирать... Когда моя дочь вырастет, она поймет. Но пока ей нужен не герой, а папа», – считает он.

«Психолог помогает эмоционально преодолеть этот стресс»

Бойцам, пережившим гибель своих побратимов, оказывается профессиональная психологическая помощь. Но для этого нужно было ездить «на базу», в Киев (сейчас психологи уже работают на передовой). Сергей тоже ездил на индивидуальные консультации.

«Психолог помогает эмоционально преодолеть этот стресс. Я не могу оценить его объективно. Иногда я могу спокойно говорить об этом, иногда – нет», – делится Сергей.

Боец отмечает, что побратимы с пониманием относятся к работе с психологом, никто по этому поводу не шутит.

«Там постоянный стресс. Сам даешь совет – пожалуйста, необходима помощь – тоже пожалуйста», – говорит Сергей.

После трагедии командир запретил белорусскому бойцу выполнять опасную работу, хотя он не получил никаких физических повреждений.

«Меня трясло, когда я ночью лежал с автоматом. Это выброс адреналина — и тебя трясет. Когда понимаешь, что трое побратимов стали «грузом 200», то цепенеешь, действуешь по ситуации… В батальоне отношения нормальные. Комбат создает семейную атмосферу. После того как эвакуировали погибших, мы с ребятами вечером пошли в кафе, выпили, пообщались», – вспоминает Сергей.

«Для семьи я в Польше»

Семья Сергея остается в Беларуси. Мужчина хочет, чтобы его дочь выросла там, выучила белорусский язык. Никто из родственников Сергея не знает, что он ушел воевать.

«Для семьи я в Польше. Что такое ГУБОПиК и что такое жена? Ее возьмут – она все расскажет», – уверен он.

Полгода он скрывал свое настоящее местонахождение от родственников, звонил жене только в подходящих случаях.

«Я еще в Беларуси приучил жену не звонить мне в рабочий день: у меня нет времени отвечать. Когда ты на фронте, у тебя всего один день для отдыха. Тогда можно позвонить, написать. Для видеозвонков я выбирал соответствующий фон. Или звонил из Киева, выбрал места, где вывески на латинице. Старался, чтобы не было слышно украинской речи. Хотя украинцев и в Польше много, можно выкрутиться», – рассказывает Сергей.

Про то, что воевал в Украине, Сергей собирается рассказать жене – но позже. Предполагает, что будет скандал.

«Покричит-покричит, что я так рисковал. Но куда она денется? Я же жив. Я не предал ее. Это та же самая Беларусь, ради которой мы стараемся», – объясняет Сергей.

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