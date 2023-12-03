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Лавров боится

  • Сергей Романов, planeta.press
  • 3.12.2023, 15:28
Лавров боится
Сергей Лавров

Мизансцена очень напомнила затертый комедийный шаблон.

Вглядитесь в глаза президента Молдовы Майи Санду. Видите эту отмороженость? Это лидер потенциальной молдавской хунты, которая готовится атаковать Россию. В Кишиневе собираются вдохновиться грузинским примером. Крохотная Сакартвело «атаковала» Россию еще 15 лет назад. В Кремле говорили тогда именно так: с апломбом и героическим флером. Но Молдова собирается «обскакать» своих партнеров по ГУАМ. Сначала боевики Санду нападут на Приднестровье, а уже затем — на Россию. Вот так местные имперцы двинут на Москву, которая и без того в кольце врагов. А россиян все обижают и притесняют. Теперь и Санду русофобит с шашкой наголо.

И это, заметьте, при отсутствии общей границы между РФ и Молдовой. Каковы нахалы!

Отборная чушь, согласитесь. Но к такому нас уже приучил многолетний глава отечественного МИД Сергей Лавров. О таком не зря говорят: бред сивой кобылы. Вот только Сергей Викторович – мужского пола, да и у него на голове часть черных волос, все-таки, осталась. И мы даже анатомических особенностей лавровского черепа не касаемся.

И этот самый Лавров уже говорил о «нападении» Украины на Россию уже в прошедшем времени. Давняя мизансцена в Индии очень напоминала затертый комедийный шаблон. Глава МИД РФ восседает напротив премьер-министра Индии Нарендры Моди и выдает: «Это на нас напали, а мы стараемся прекратить войну». В зале закадровый смех присутствующих плавно переходит в ржание.

Но ладно, главный отечественный дипломат уже давно врет, что «Россия ни на кого не нападала». Это у них такое, перефразируя кремлевский новояз, «отрицательное отступление».

Молдованам, конечно, слушать такое не смешно. Зима вступила в свои права, а в Кишиневе как никто другой, осведомлены, что такое российские атаки. И дело даже не в «миротворческом» контингенте в Приднестровье. Удары России по объектам украинской критической инфраструктуры оставляют без света саму Молдову – одна энергосистема, как никак.

Это уже гибридная война против Санду, которая недвусмысленно декларирует европейский вектор развития своей страны. Рычаг – нарыв в виде приднестровской квазиреспублики. Риторика устрашающая. Молдову, говорит Лавров, якобы отправляют на острие не просто «агрессивного блока» НАТО, а зловредного Запада в принципе. Россиянам не впервой упражняться в создании провокаций разной степени абсурдности – было бы на кого опереться.

Россияне уже применяли подобный «подход» перед вторжением в Украину. За кровью и ужасом полномасштабной войны уже забылись обстрелы сараев на пограничье, взрывы уазика с перебитыми номерами в Донецке, записанные за неделю до «срочные» обращения Пушилина и Пасечника и прочий откровенный абсурд.

Сил контингента в Приднестровье недостаточно для открытия «юго-западного» фронта в Украине. Но оккупанты в Тирасполе способны справиться с организацией провокаций по кремлевским методичкам.

А далее в ход могут пойти и другие части российских войск. И Лавров снова будет врать, что Россия ни на кого не нападает и пытается «прекратить войну», которую снова и снова «развязывает» Запад против бедной Россиюшки.

Сергей Романов, planeta.press

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