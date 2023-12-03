В Национальном аэропорту «Минск» началась неразбериха 3.12.2023, 15:31

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Из-за погоды массово задерживаются рейсы.

Погода внесла корректировку в расписание рейсов, прибывающих в минский аэропорт. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло Национального аэропорта.

Самолет из Калуги приземлился в Минске с задержкой в полтора часа: вместо 13:15 в 14:45.

Также опаздывает самолет «Белавиа», летящий из Москвы. Он должнен был прилететь в 13:45. Пока предварительное время прибытия — 15:05.

Что касается вылетов, то сдвинуто время отправления в Москву — с 15:25 на 15:45, а также российский Череповец: с 14:05 на 15:15.

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