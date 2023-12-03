«Их было не двое, а группа»: сержант ВСУ раскрыл подробности расстрела безоружных украинских пленных 1 3.12.2023, 15:39

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Украинские бойцы вели бой до последнего патрона.

В Сети опубликовали жестокое видео из-под Авдеевки Донецкой области, на котором солдаты оккупационной армии РФ расстреляли безоружных бойцов ВСУ, сдавшихся в плен.

«Они погибли героически! Вели бой до последнего патрона! Их было не двое, а группа. Сегодня очень тяжелый день для моего подразделения! Отомстим за каждого воина! Вечная и светлая память защитникам Украины!», - рассказал сержант подразделения ВСУ Александр Колым, комментируя зверское убийство россиянами своих бойцов.

Колым также добавил, что «больше пленных не будет, ведь оккупанты расстреляли двух ребят из моего подразделения».

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