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«Их было не двое, а группа»: сержант ВСУ раскрыл подробности расстрела безоружных украинских пленных

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  • 3.12.2023, 15:39
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«Их было не двое, а группа»: сержант ВСУ раскрыл подробности расстрела безоружных украинских пленных

Украинские бойцы вели бой до последнего патрона.

В Сети опубликовали жестокое видео из-под Авдеевки Донецкой области, на котором солдаты оккупационной армии РФ расстреляли безоружных бойцов ВСУ, сдавшихся в плен.

«Они погибли героически! Вели бой до последнего патрона! Их было не двое, а группа. Сегодня очень тяжелый день для моего подразделения! Отомстим за каждого воина! Вечная и светлая память защитникам Украины!», - рассказал сержант подразделения ВСУ Александр Колым, комментируя зверское убийство россиянами своих бойцов.

Колым также добавил, что «больше пленных не будет, ведь оккупанты расстреляли двух ребят из моего подразделения».

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