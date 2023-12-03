Арнольд Шварценеггер встретился с освобожденными израильскими заложниками 3.12.2023, 15:47

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Видеофакт.

Известный актер и губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер встретился с освобожденными израильскими заложниками и их семьями в Лос-Анджелесе, сообщает BILD.

Израильтяне рассказали о том, что пережили они сами и их близкие в ходе теракта 7 октября.

Актер выразил поддержку еврейскому народу и Израилю. «Очень важно, чтобы мир услышал эти истории», — сказал он.

14-летняя израильтянка Элла Шани рассказала о том, как 7 октября проснулась от криков «Аллаху Акбар» и услышала выстрелы. Она спряталась в бункере в своем кибуце вместе с матерью и младшим братом. Спустя несколько часов, когда солдаты ЦАХАЛ вывели их оттуда и они оказались в доме, по словам Эллы, в гостиной пол был «залит кровью, повсюду были разбросаны части тел».

«Было трудно понять, что я вижу, но моим первым инстинктом было закрыть глаза младшему брату», — говорит она.

Во время эвакуации с Шани был 8-летний друг ее брата, весь в крови: он рассказал, что его отца, мать и брата убили террористы.

Несколько дней спустя Шани узнала, что ее отец тоже убит, его тело было сожжено.

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