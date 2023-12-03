закрыть
3 декабря 2023, воскресенье, 16:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Арнольд Шварценеггер встретился с освобожденными израильскими заложниками

  • 3.12.2023, 15:47
  • 1,636
Арнольд Шварценеггер встретился с освобожденными израильскими заложниками

Видеофакт.

Известный актер и губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер встретился с освобожденными израильскими заложниками и их семьями в Лос-Анджелесе, сообщает BILD.

Израильтяне рассказали о том, что пережили они сами и их близкие в ходе теракта 7 октября.

Актер выразил поддержку еврейскому народу и Израилю. «Очень важно, чтобы мир услышал эти истории», — сказал он.

14-летняя израильтянка Элла Шани рассказала о том, как 7 октября проснулась от криков «Аллаху Акбар» и услышала выстрелы. Она спряталась в бункере в своем кибуце вместе с матерью и младшим братом. Спустя несколько часов, когда солдаты ЦАХАЛ вывели их оттуда и они оказались в доме, по словам Эллы, в гостиной пол был «залит кровью, повсюду были разбросаны части тел».

«Было трудно понять, что я вижу, но моим первым инстинктом было закрыть глаза младшему брату», — говорит она.

Во время эвакуации с Шани был 8-летний друг ее брата, весь в крови: он рассказал, что его отца, мать и брата убили террористы.

Несколько дней спустя Шани узнала, что ее отец тоже убит, его тело было сожжено.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Собачье сердце
Собачье сердце Ирина Халип
Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип