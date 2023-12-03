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Белорус лишился денег, выполняя «последнюю волю миллионерши»

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  • 3.12.2023, 15:49
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Белорус лишился денег, выполняя «последнюю волю миллионерши»

Житель Орши соблазнился предложением в $2,5 миллиона.

Житель Орши лишился денег, выполняя «последнюю волю миллионерши», сообщает «Беларусь за МКАДом».

53-летний мужчина год назад потерял жену, которая умерла от онкологии. В приложении для знакомств он сошелся с некой «британкой», которую звали София.

Из приложения общение перетекло в мессенджер, где барышня рассказала, что тяжело больна. Потом поведала о том, что у нее от мужа осталось состояние в 2,5 миллиона USD.

60% покойный муж якобы просил потратить на благотворительность, а еще 40% она оставит жителю Орши, который согласился помочь женщине в рамках ее «последней воли».

После с жертвой вышел на контакт менеджер «англичанки», проживающим в Нигерии. Он рассказал мужчине, что для банковского перевода сумма слишком большая, потому нужно переслать деньги по почте наличкой.

Перевод, как оказалось, стоил 2,5 тысячи рублей, которые оршанец отправил на счет мошенников. Позже у мужчины попросили еще 7 тысяч за «сертификат юриста», который позволит дальше вести дела с «иностранкой». Только тогда мужчина почувствовал неладное.

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