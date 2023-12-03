Боец Международного легиона ВСУ ответил на мечты россиян о «можем повторить» 3.12.2023, 15:57

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«На Москву, но летом».

21-летний гражданин Германии с позывным «Ганс» приехал в Украину, чтобы воевать против российских захватчиков еще в начале полномасштабного вторжения России. В рядах Международного легиона за это время он успел побыть боевым медиком, пехотинцем и аэроразведчиком.

«Ганс» отдает себе отчет, что может погибнуть в Украине, однако не собирается возвращаться домой, он также ответил россиянам на их любимое обещание «можем повторить» и мечты снова дойти до Берлина. О своих мотивах присоединиться к Силам обороны Украины молодой воин рассказал проекту «Бомбардир».

Воин Международного легиона с позывным «Ганс» родом из Нюрнберга. К моменту начала полномасштабного вторжения России он работал в Германии в автомобильной отрасли. Когда же Россия начала агрессию против Украины на тот момент 19-летний юноша сразу решил, что должен стать на сторону света.

Решение «Ганса» ехать в чужую страну, чтобы воевать, поняли не все его соотечественники.

«В конце февраля кадры войны в Украине были везде. Я решил просто спросить в посольстве о возможность поехать воевать. После того, как Зеленский сделал призыв к добровольцам, я получил ответ. А потом подготовил все необходимое, чтобы поехать в Украину. Моя цель – защищать мирное население и бороться за свободную Европу», – объяснил воин мотивы, побудившие его оставить мирную Германию и уехать в далекую Украину, где кипит война.

Когда журналист поинтересовался, что «Ганс» думает об обещаниях россиян типа «можем повторить» и их мечты «дойти до Берлина», тот отметил, что эти утверждения его очень веселят. Ведь почти за два года полномасштабной войны в Украине мир увидел, какой на самом деле является «вторая армия мира» и насколько реальность отличается от картинки, которую рисовали российские пропагандисты на протяжении десятилетий.

«[Когда русские кричат «на Берлин» и «можем повторить»], мне это просто смешно. У нас, немцев, тоже есть поговорка: «на Москву, но летом». Мне, как и многим моим друзьям просто все равно, что болтает лысый мужчина в Москве, потому что он все равно ничего не добьется. Например, сейчас перед ним Украина. Затем идет Польша. Он даже до Варшавы сейчас не может дойти, так как он руководит своей армией», – отметил воин.

За время полномасштабной войны в Украине «Ганс» уже несколько раз был ранен. И он прекрасно осознает, что на поле боя его, как и любого из его побратимов в любую минуту может подкарауливать смерть.

«Страх? Все боятся. Кто говорит, что не боится – тот лжет. У каждого бывают моменты, когда страшно. Боюсь ли я смерти? Возможно, что да. Но если это случится – я просто надеюсь, что это произойдет быстро. Так, что я сам даже этого не смогу осознать», – поделился с журналистом военнослужащий.

При этом, утверждает легионер, в момент, когда угроза максимально серьезна, страх отступает. Возвращается он потом, уже после боя или выполненного задания.

«Например, задачи в Бахмуте или другие задачи. Страха никогда нет. Ты осторожен, это естественно, потому что не хочешь, чтобы тебя убили из-за какой-то ошибки. Но ты не боишься. Страх приходит только потом, когда адреналин снова спадает, когда адреналин выходит из твоего организма. Когда ты выкуриваешь первые 5, 6, 7 сигарет, когда ты начинаешь оказывать медицинскую помощь товарищам или начинаешь проверять, живы ли они еще – только тогда ты начинаешь осознавать: вот д*рьмо, на его месте мог быть я», – отметил «Ганс».

Молодой немец не собирается складывать оружие и возвращаться в безопасную Германию. Говорит: ему не позволит этого сделать ощущение незавершенности собственной миссии.

«Чем дольше длится война, тем больше зверств россияне совершают на украинской земле. Тем больше людей погибает. Я, например, чувствую, что сделал еще не достаточно. Возможно, когда-нибудь наступит такой момент. Возможно – нет. Возможно, в будущем я потеряю ногу и буду иметь протез. Но, пожалуй, буду продолжать работать, несмотря ни на что. Просто адаптирую свою работу к тому, на что я способен», – резюмировал воин Международного легиона.

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