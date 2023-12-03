Как правильно ездить на автомобиле с коробкой «автомат» зимой 6 3.12.2023, 15:59

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Несколько важных правил.

Зимняя эксплуатация для автоматических коробок передач - сложный период. Чтобы сохранить коробку передач в это время года стоит придерживаться нескольких рекомендаций.

Сейчас существует много типов автоматических трансмиссий: вариаторы, роботы, коробки с двумя сцеплениями. Но самыми распространенными до сих пор остаются классические гидромеханические автоматы, которые считаются самыми надежными, пишет auto.24tv.ua.

Прогрев

В сильный мороз желательно прогревать не только двигатель, но и коробку передач. Если вы привыкли прогреваться стоя на месте, включите режим «драйв» и держите автомобиль на тормозах хотя бы полминуты. Это позволит быстрее прогреть коробку.

Если же вы прогреваете автомобиль на ходу, то избегайте динамических ускорений, пока двигатель и коробка холодные. Первый километр желательно проехать в спокойном режиме на невысокой скорости.

Динамические ускорения на холодной коробке приводят к уменьшению ее ресурса. Особенно большая нагрузка на уплотнители – те, кто не прогревает коробку в сильный мороз, чаще сталкиваются с утечками масла через сальники и прокладки.

Чтобы быть зимой на ходу, обязательно проверьте аккумулятор авто на СТО или с помощью вольтрметра, чтобы не беспокоиться, что он замерзнет. А в бак заливайте арктический дизель Mustang. Он выдерживает до –40оС.

Буксировка

Автомобили с автоматической трансмиссией очень чувствительны к буксировке. Обычно в мануале указан максимальный вес прицепа, его не стоит превышать. Также не желательно буксировать другие автомобили, если их вес достаточно большой. Зимой это особенно актуально.

В случае если пришлось буксировать автомобиль с АКП, стоит помнить о ряде ограничений. Как правило, в инструкции указывают, что автомобиль с АКП на можно буксировать со скоростью более 50 км/ч (есть даже ограничения в 30 км/ч для некоторых моделей). Также иногда производитель указывает максимальное расстояние, на которое можно тянуть машину с АКП.

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