закрыть
3 декабря 2023, воскресенье, 16:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Столтенберг: Чем больше мы поддерживаем Украину, тем быстрее закончится война

5
  • 3.12.2023, 16:25
Столтенберг: Чем больше мы поддерживаем Украину, тем быстрее закончится война
Йенс Столтенберг
Фото: Liga.net

Генсек НАТО настаивает на увеличении поддержки Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что российско-украинская война закончится скорее, если будет увеличена помощь Украине. Об этом он сказал в интервью немецкому вещателю ARD, опубликованном вечером 2 декабря.

«Я всегда осторожен в оценках текущей ситуации на фронте. Войны по своей натуре непредсказуемы. Только одно можно сказать точно: чем больше мы поддерживаем Украину, тем быстрее эта война может закончиться», — сказал он.

Столтенберг считает, что важно продемонстрировать Путину, что он не сможет «переждать» Запад в войне на истощение.

«Нужно четко понимать, что для Украины победа Путина стала бы трагедией. Но и для нас это было бы опасно. Не допустить этой победы – в наших интересах. В наших интересах позаботиться о том, чтобы Украина достигла своего», — сказал он.

Ведущий отметил, что Столтенберг второй год говорит об этом, но Евросоюзу, например, не удается вовремя выполнить собственное обещание об 1 млн боеприпасов, а надежды от контрнаступления оказались преувеличенными. Столтенберг ответил:

«Согласен: последние несколько месяцев линия фронта в значительной степени была без изменений. Но Украине удалось с помощью крылатых ракет нанести россиянам большой вред глубоко за линией фронта. Удалось уничтожить российские самолеты и вертолеты. Удалось вытеснить российский Черноморский флот в восточную часть моря. Это значит, что мы теперь можем держать открытыми морские торговые пути, по которым вывозится украинское зерно через Черное море. Это все значительные победы, хотя линию фронта им и не удалось подвинуть».

Генсек НАТО добавил, что военные конфликты развиваются поэтапно, и после успехов могут приходить неудачи, но это не повод отказываться от поддержки Украины.

«Но мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена. Идет война на истощение. Война, где побеждает эффективность, хорошая логистика. Поддерживать высокий темп производства – дело особого веса», — сказал Столтенберг.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Собачье сердце
Собачье сердце Ирина Халип
Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип