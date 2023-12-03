К 2025 году белорусов в Литве может быть уже 100 тысяч 3 3.12.2023, 16:34

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Глава госбезопасности видит угрозы в росте числа граждан Беларуси в стране.

В Литве повысилась активность белорусских силовых ведомств, они вербуют белорусов в стране, рассказал в интервью LRT директор Департамента государственной безопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис. Он отметил, что 80% приезжих белорусов — это экономические мигранты.

Дарюс Яунишкис сказал, что «чуть ли не с 2020 года, с тех псевдовыборов» в Литве наблюдают активизацию работы КГБ Беларуси, военной разведки и ГУБОПиК МВД, триггером послужило еще и агрессия России против Украины.

«На данный момент в Литве уже находится более 60 тысяч граждан Беларуси, имеющих вид на жительство или какую-то рабочую визу. В год приезжает около 17 тысяч человек. Хочу подчеркнуть, что восемь из десяти все же являются экономическими мигрантами. Это не представители оппозиции. Представители оппозиции, активно оппонирующие режиму Лукашенко, составляют лишь небольшую часть», — сообщил Яунишкис.

Он отметил, что часть этих людей ездит из Литвы в Беларусь и обратно. По словам главы ДГБ, это «без сомнения, создает белорусским спецслужбам определенные возможности для вербовки, для оказания влияния, сбора информации о процессах в Литве».

— Без сомнения, как я и говорил, это беспрецедентная активизация. Это, опять же, вербовка на границе наших граждан, извлечение информации с их телефонов, цифровых файлов, попытка вербовки во время опросов.

Без сомнения, с гражданами Беларуси это происходит гораздо интенсивнее. Они путешествуют, проводят некоторое время на территории Беларуси. Это идеальная среда для их вербовки со стороны белорусского КГБ или других служб, и, вне всякого сомнения, они это делают, а мы это фиксируем.

Еще очень важно подчеркнуть, что сейчас мы наблюдаем попытку вербовки современными средствами, то есть через социальные сети. Скажем, представителей белорусской оппозиции или представителей бизнеса здесь вербуют и они находятся под влиянием белорусского КГБ или белорусского так называемого ГУБОПиК, о котором я сказал.

Через социальные сети им предлагают сотрудничать со спецслужбами, предоставлять информацию об оппозиционерах, находящихся в Литве, а в некоторых случаях иногда даже предлагают платить за определенную деятельность, которой они занимались раньше. Мы видим это очень четко.

К 2025 году белорусов в Литве может быть уже 100 тысяч

Сейчас в Литве легально живут 60 тысяч граждан Беларуси. «И при такой тенденции, что в год въезжает по 17 тысяч (скажем, с теми же рабочими визами или разрешениями на временное проживание), подсчитайте — в 2025 году их будет около 100 тысяч», — отметил глава ДГБ.

«Это, я бы сказал, такая значительная сила. Как бы там ни было, видимо, придет то время, появится та красная линия, когда мы действительно уже не сможем справляться, потому что проверка действительно требует времени, ресурсов и усилий. И ведь нет никаких гарантий, что мы сможем всех посмотреть, всех проверить. Как вы понимаете, не поставишь же рядом с каждым представителя разведки или полицейского», — сказал Яунишкис.

Он считает, что нужно унифицировать унификации санкции в отношении россиян и белорусов: «Теперь, вероятно, политикам и литовским ведомствам предстоит решить, нужно унифицировать условия или нет. Наш долг — предупредить об угрозах. Мы видим в этом большой потенциал».

Напомним, министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте также утверждает, что необходимо вернуться к обсуждению унификации санкций против россиян и белорусов. Этот вопрос она подняла как раз в связи с последними предупреждениями Департамента государственной безопасности Литвы об исходящих из Беларуси угрозах.

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