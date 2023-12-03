Греческие танкеры в самом деле стали реже возить нефть из РФ
- 3.12.2023, 16:54
Это подтверждает статистика.
Греческие судовладельцы действительно снизили объемы перевозок российской нефти, свидетельствует анализ аналитической компании Lloyd's List Intelligence. В ноябре их танкеры составляли всего 32% судов, которые помогали России экспортировать нефть и нефтепродукты из портов на Черном и Балтийском морях. Год назад этот показатель достигал 54%.
Параллельно начала увеличиваться доля теневого флота. В ноябре она выросла до 45%, самого высокого показателя с февраля 2023 года, когда вступило в силу европейское эмбарго на российские нефтепродукты (нефтяное эмбарго действует несколько дольше – с декабря 2022 года).
Доля теневого флота начала стремительно расти в июле, когда начали увеличиваться нефтяные котировки, и стоимость российского сорта Urals впервые пробила ценовой потолок.
23 ноября стало известно, что крупные греческие перевозчики Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers отказались работать с Россией, опасаясь американских санкций. После этого Украина исключила их из "позорного списка" международных спонсоров войны.