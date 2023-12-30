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В космосе вскоре взорвется комета Дьявола

  • 30.12.2023, 0:59
В космосе вскоре взорвется комета Дьявола

Размером с город.

Ученые заявляют, что крупная комета, получившая прозвище комета Дьявола, готовится к взрыву.

Свое название это космическое тело получило из-за формы.

Ученые выяснили, что комета проявляет активность, взрывая лед и газ каждые две недели. Последнее извержение отмечено 14 декабря, и следующее ожидается 29 или 30 декабря.

Комета, официально известная как Комета Понса-Брукса (12P/Pons-Brooks), является криовулканической, что подразумевает ее вулканическую активность, но, в отличие от земных вулканов, она выбрасывает не лаву, а смесь газов и льда.

Ученые установили, что комета 12P вращается в течение двухнедельного периода, направляя свое криовулканическое жерло к Солнцу, что вызывает интенсивный выброс материала. Это явление происходит, когда она приближается к Солнцу. Комета нагревается и давление в ее ядре увеличивается, что приводит к взрывам азота и оксида углерода и выбросу ледяных обломков.

Газообразные струи, выбрасываемые кометой, могут образовывать характерные формы, напоминающие рога или подкову, видимые в телескоп. Комета Дьявола была в последний раз видна невооруженным глазом на Земле в 1954 году и будет максимально близка к нашей планете в апреле 2024 года.

Ученые утверждают, что несмотря на увеличение активности, новые вспышки кометы и ее подвижность не представляют угрозы для Земли. Они предостерегают, однако, от возможного воздействия на среду обитания и призывают к мерам экологической защиты.

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