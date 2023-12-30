В Беларуси с января меняется система регулирования цен 30.12.2023, 1:34

Установлен предел, выше которого их нельзя поднимать.

В Беларуси с 1 января вводится новая система регулирования цен. Главное изменение — введение ежемесячных пределов изменения отпускных цен производителей, сообщили в правительстве.

Белорусское правительство подписало уже четвертую версию нашумевшего постановления № 713 о регулировании цен. Документ пока не опубликован официально.

Ключевым изменением станет введение ежемесячных пределов изменения отпускных цен производителей.

Так, на потребительские товары, которые попадают под действие постановления, производители смогут повышать цены не более чем на 0,3% к предыдущему месяцу. А на овощи из борщевого набора, огурцы, помидоры и яблоки, имеющие сезонный характер продаж, — не более чем на 3,5% к аналогичному месяцу прошлого года.

Повышение отпускных цен в указанных пределах не нужно будет согласовывать с госорганами.

Документ предусматривает и другие изменения:

вводится уведомительный принцип установления цен на новые товары вместо разрешительного;

предельные максимальные надбавки для импортеров снижаются до 15% на товары некритического импорта, которые производятся в стране в достаточном количестве;

предельный размер оптовой скидки производителя устанавливается на уровне не более 15%;

ограничивается предельный совокупный размер стимулирующих выплат, которые производитель (поставщик) осуществляет в адрес торговых организаций;

торговые организации получают возможность напрямую оказывать рекламные услуги поставщикам товаров.

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