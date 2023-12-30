Ученые: Ядро Земли смещается каждые восемь лет 30.12.2023, 5:06

Это может приводить к изменениям магнитного поля.

Каждые восемь с половиной лет ядро Земли колеблется вокруг своей оси вращения, выяснили ученые из Уханьского университета, сообщает Live Science.

Смещения, вероятно, вызваны тем, что ядро не плотно прилегает к мантии планеты.

Начиная с глубины примерно 2896 км, земное ядро разделено на вихревую жидкую внешнюю границу и преимущественно твердый внутренний слой. Эта область частично отвечает за ряд геофизических характеристик нашей планеты, от продолжительности каждого дня до магнитного поля Земли, которое помогает защитить человечество от чрезмерных порций солнечных лучей.

Согласно исследованию, обнаруженный наклон внутреннего ядра со временем может привести к изменению формы и движения жидкого ядра, что приведет к потенциальному сдвигу магнитного поля Земли.

Ученые измерили небольшие сдвиги в продолжительности дня по всему миру, которые контролируются вращением Земли вокруг собственной оси, и сравнили их с колебаниями в полярном движении, выявленными ранее.

Полученные данные свидетельствуют о том, что это колебание, скорее всего, вызвано наклоном в 0.17 градуса между внутренним ядром и мантией Земли, что противоречит традиционной теории вращения Земли, которая предполагает, что ось вращения внутреннего ядра Земли и ось вращения мантии совпадают, говорят авторы исследования.

Этот наклон может указывать на то, что северо-западное полушарие внутреннего ядра может быть немного плотнее, чем остальная часть этого слоя, а также на то, что существует разница в плотности между внутренним и внешним ядром Земли.

Новое исследование «поможет определить разницу в составе металла в твердом внутреннем и жидком внешнем ядре, а также оценить направление и скорость колебаний внутреннего ядра. Эта работа добавляет строительные блоки для понимания нашей планеты», – прокомментировал Джон Видейл, профессор наук о Земле в Калифорнийском университете.

Для точности исследования ученые исключили атмосферные, океанические и гидрологические воздействия, которые могли бы повлечь за собой отклонения в полярном движении и исказить информацию о колебаниях внутреннего ядра. «Однако трудно утверждать, что эти источники не сыграли свою роль», – добавил Видейл.

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