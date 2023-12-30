БПЛА ударили по крупнейшему заводу РФ «Кремний» в Брянске 1 30.12.2023, 8:38

7,652

Предприятие производит детали для «Искандеров» и «Панцирей».

В ночь на 30 декабря на территории Брянской и Белгородской областей Российской Федерации прогремели взрывы.

Об этом сообщают украинские СМИ.

Брянская область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе сработала противовоздушная оборона. Чиновник заявил о якобы уничтожении шести беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянском и Брянским районом.

Местная газета «Брянская улица» сообщила, что в Брянске два БПЛА атаковали предприятие «Кремний ЭЛ», которое является одним из крупнейших в России производителей микроэлектроники и деталей для российского вооружения. По данным портала, взрыв слышали все жители Советского района. По предварительной информации, по радиозаводу «Кремний ЭЛ», есть попадания.

«Кремний ЭЛ» среди прочего производит детали для систем ПВО «Панцирь» и ракетных комплексов «Искандер». Завод является одним из крупнейших производителей микроэлектроники в РФ.

В Министерстве обороны РФ не комментировали атаку.

Белгородская область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе системы ПВО в областном центре и его окрестностях. По словам главы региона, в результате атаки якобы погиб мужчина и были ранены несколько человек.

Гладков утверждает, что в десяти домах зафиксированы разрушения. Он также заявил о повреждении автомобилей и системы водообеспечения в Белгороде.

В Минобороны РФ заявили, что ночью над Белгородской областью было уничтожено 13 реактивных снарядов.

Telegram-канал Baza пишет, что жители Белгорода слышали несколько десятков взрывов. Авторы канала также подтвердили информацию об одном погибшем в Белгородском районе.

Удары по пяти регионам РФ

Минобороны РФ заявило о массированной атаке 32 дронов на пять регионов. В частности, беспилотники сегодня ночью атаковали Московскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Орловскую области России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».