В Белгороде прогремели более 20 взрывов: зарево видно из Харькова

В Белгороде прогремели более 20 взрывов: зарево видно из Харькова3
- 30.12.2023, 8:45
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Есть «прилеты».
В российском Белгороде прогремели взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Согласно сообщению очевидцев, серия громких взрывов прозвучала в небе над Белгородом и областью. Также сообщалось о работе противовоздушной обороны.
Позже в местном Telegram-канале сообщили, что в Белгороде прозвучало более 20-и «хлопков».
Также жители Белгорода публикуют в соцсетях кадры, предположительно, обломков сбитых объектов в небе над городом.
Сообщается, что в городе есть попадание в частный дом. По предварительной информации, есть пострадавшие.
В Белгороде пропало водоснабжение
Российские медиа Baza сообщает, что после взрывы в городе пропало водоснабжение на некоторых улицах.
Реакция губернатора Белгорода на взрывы
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над городом якобы сработала система ПВО.
«Сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть один погибший и один пострадавший», — заявил Гладков.