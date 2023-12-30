В Белгороде прогремели более 20 взрывов: зарево видно из Харькова 3 30.12.2023, 8:45

5,242

Есть «прилеты».

В российском Белгороде прогремели взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Согласно сообщению очевидцев, серия громких взрывов прозвучала в небе над Белгородом и областью. Также сообщалось о работе противовоздушной обороны.

Позже в местном Telegram-канале сообщили, что в Белгороде прозвучало более 20-и «хлопков».

Также жители Белгорода публикуют в соцсетях кадры, предположительно, обломков сбитых объектов в небе над городом.

Сообщается, что в городе есть попадание в частный дом. По предварительной информации, есть пострадавшие.

В Белгороде пропало водоснабжение

Российские медиа Baza сообщает, что после взрывы в городе пропало водоснабжение на некоторых улицах.

Реакция губернатора Белгорода на взрывы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над городом якобы сработала система ПВО.

«Сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть один погибший и один пострадавший», — заявил Гладков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».