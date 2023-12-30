«Оливье» и «Шуба» поиздевались над Путиным Телеграм-канал «СерпомПо»

30.12.2023, 8:51

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Да и Медведеву не грех выступить под Новый год.

Как известно из слов великого стратега современности, уровень жизни в России вырос. Это, конечно, выдумка, что подтверждается общими данными.

Но пришло новое опровержение слов Путина. За три дня до Нового года вышли на люди «два братца» - Салат Оливье с Селедкой под шубой и подлейшим образом опровергли Путина, выступив с предательским, экстремистским заявлением.

Салат Оливье объявил, что за год подорожал на 18%, а Селедка под шубой поддакнула, сообщив что она выросла на 7,5%.

И знаете, какая там внутренняя измена в Оливье? Среди его ингредиентов? Вместо того, чтобы крепить оборону («на нас напали»), бессовестно допустили рост цен морковь, лук, яйца (о! где же вы, Алиев с Эрдоганом?!), вареная колбаса, консервированный горошек, огурцы …

Что вы наделали, Байден? Никогда еще за путинскую четвертушку века наш народ не переживал под Новый год таких ударов, как при вашем президентстве. И надо бы хорошенько присмотреться Володину и другим бдительным депутатам, не вступили ли допустившие рост цен ингредиенты салата Оливье в сговор с «Западом».

Да и Медведеву не грех выступить под Новый год, поставив майонез и картошку в пример разнузданной моркови и вареной колбасе. Уверяют, что майонез, картошка повели себя скрепно, цены на них, якобы, за год не выросли.

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