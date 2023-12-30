Когда ждать «черного лебедя» в России? Олег Жданов, «Главред»

30.12.2023, 8:55

3,346

Речь идет о двух параллельных процессах.

«Черный лебедь» в России может прилететь в любой момент. И обвал может случиться в любой момент.

Речь идет о двух параллельных процессах. Внутри РФ идет процесс экономического распада, и там все движется к обвалу экономики, который потянет за собой обвал рубля, финансовой системы и, соответственно, всей системы власти. Уже сейчас, я думаю, мы будем наблюдать итальянскую забастовку повсеместно, то есть народ начнет саботировать решения власти, и они не будут выполняться. А армия – зеркало государства. Фронт не может существовать без основного народонаселения. Здесь связь стопроцентная и двусторонняя. И один процесс будет влиять на другой: если на фронте будут поражения и провалы, это будет ухудшать социальную ситуацию и настроения в Российской Федерации, и родственники мобилизованных и добровольцев будут требовать вернуть их домой. Это движение, кстати, нарастает в России сегодня, и власть не знает, что с ним делать. Их боятся даже избить и погрузить в автозаки, потому что завтра приедут хлопцы с автоматами из Украины и будут разбираться, кто бил их мам, сестер или жен.

С другой стороны, когда в России такая задница с ценами, продуктами питания и уровнем жизни, начались невыплаты зарплаты, можете представить настроения российских солдат на фронте, когда родные им звонят и рассказывают, что у них ни тепла, ничего нет, власти оборзели. Получается, они там воюют, а их родственники тут ничего не могут купить, потому что деньги не платят. Разве после таких рассказов жен у мужей будет настроение идти в атаку? Они подумают, что, может, стоит взять пару гранат, автомат и поехать разобраться.

Дезертирство среди российских военных сегодня процветает. Только по Луганскому гарнизону 800 человек официально в розыске как дезертиры. Это официально, а сколько бегает по лесам…

Кстати, Российская Федерация увеличила количество подразделений Росгвардии на территории Украины, которые в прифронтовой полосе должны отлавливать дезертиров. Даже через Крымский мост ужесточили контроль проезда, потому что так бегут дезертиры.

Так что процессы параллельные, и с какой стороны прилетит «черный лебедь», на сегодняшний день сказать невозможно.

Олег Жданов, «Главред»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».