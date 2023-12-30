В Польше пригрозили РФ жесткой реакцией в случае повторного пролета ракеты 1 30.12.2023, 9:19

Стало известны детали «ноты», врученной главе посольства России.

Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский заявил, что Варшава будет более жестко реагировать на дальнейшие провокации с нарушением воздушного пространства со стороны России. Об этом пишет польское издание wPolityce.

Встреча Бартошевского с временным поверенным в делах РФ Андреем Ордашем состоялась 29 декабря.

По словам заместителя главы польского МИД, он четко дал понять Ордашу, что повторение таких инцидентов «вызовет более жесткую реакцию со стороны Республики Польша».

Бартошевский добавил, что в будущем, если российская ракета «пролетит еще немного дальше на польскую территорию», она будет сбита.

«Мы имеем хорошо подготовленную армию, замечательных командиров и замечательного министра национальной обороны, и мы сделаем все, чтобы в 2024 году безопасность Польши была значительно повышена», — заверил чиновник.

Где пролетела российская ракета

По данным местных СМИ, ракету наблюдали жители гмины Долгобичув в Люблинском воеводстве. Речь идет об окрестностях Пшеводува — в селе, где 15 ноября 2022 назад упали две ракеты и убили двух фермеров. После этой трагедии возле Замостья были развернуты три немецких комплекта зенитных батарей Patriot.

Генеральный штаб Войска Польского ранее заявил, что 29 декабря российская ракета нарушила воздушное пространство Польши. Польские военные выяснили, что ракета залетела на 40 километров вглубь Польши и через три минуты вернулась в Украину.

По данным польских СМИ, скорее всего, это была российская крылатая ракета Х-22 или Х-101, которая затем снова залетела в Украину и была уничтожена противовоздушной обороной ВСУ.

МИД Польши вручило главе посольства России Андрею Ордашу «ноту», в которой ведомство требует объяснить нарушение российской ракетой польского воздушного пространства.

Напомним, в ночь на 29 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города. Есть погибшие и раненые, а также масштабные разрушения.

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