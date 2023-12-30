Двое охранников ИК-22 «Волчьи норы» разбились на машине прямо у колонии 30.12.2023, 9:24

Как наказали водителя?

В ноябре суд Ивацевичского района рассмотрел уголовное дело, фигурантом которого был контролер местной исправительной колонии № 22. Его обвинили в ДТП, из-за которого его коллега сильно пострадал и остался прикован к больничной койке — возможно, навсегда. Насколько жесткое наказание получил силовик и отправился ли он сам в колонию? Детали стали известны из приговора, опубликованного в банке судебных решений.

Гнал по гравийке

ИК-22 под неофициальным названием «Волчьи норы» считается самой жесткой среди белорусских колоний. Учреждение расположено посреди леса в 7 км от деревни Доманово Ивацевичского района. Кратчайшая дорога к Ивацевичам лежит через деревню Борки — до нее около 10 км по гравийке.

Именно таким путем 2 мая 2023 года двигались двое охранников колонии. Они выехали из ИК-22 около 11.30. За рулем своего Ford был Николай — контролер 1-го взвода охраны 5-й отдельной стрелковой роты 2-го отдельного стрелкового батальона неназванной части внутренних войск. Его сослуживец Денис (все имена вымышлены) сидел на переднем пассажирском сиденье.

Проехав 1,5 км, Николай, по его словам, заметил встречный автомобиль и решил взять правее. Но задел правыми колесами мягкую почву. Машина ушла в занос, Николай нажал на тормоза — и Ford вылетел в кювет, где врезался в дерево.

Увидев на пассажире кровь, водитель выбрался из разбитого авто и стал звать на помощь. Никого не было. Николай вытащил коллегу — тот был без сознания, положил его на землю в трех метрах от машины и побежал в колонию. Там позвонили в скорую помощь. Медики приехали и забрали Дениса в реанимацию.

Как говорится в обвинении, машина двигалась по гравийно-щебеночной дороге со скоростью около 70 км/ч, водитель не учел дорожные условия, выбрал слишком высокую скорость, из-за чего на закруглении дороги не справился с управлением и допустил занос. Подчеркивается, что он не имел достаточных навыков вождения, поскольку имел водительский стаж менее двух лет.

Не осталось живого места

Сам Николай не пострадал в ДТП. А вот его пассажир из-за сильного удара получил тяжелые травмы и, кажется, останется инвалидом на всю жизнь — если вообще выживет.

Согласно материалам дела, у Дениса размозжен череп, множество кровоизлияний в разные участки мозга, ушиб и диффузное аксональное повреждение мозга — а оно вызывает тяжелую кому с возможным переходом человека в вегетативное состояние (было ли так конкретно в этом случае, неизвестно). Кроме того — ушиб легких, надрыв печени, перелом крестца, сложные переломы костей таза, множественные переломы рук и пальцев.

Повреждения настолько обширные, что их перечисление занимает целую страницу приговора.

«Ходовая часть неисправна»

Против Николая было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений.

Дело в том, что авто было неисправным по ходовой части: на передних колесах были установлены шины разного типа, модели и даже размера, с разным протектором, а на задних колесах шины имели предельный неравномерный односторонний износ с остатком протектора менее 1,6 мм. Ездить с такими шинами строго запрещено. А то, что шины не в порядке, было заметно невооруженным глазом, говорится в заключении эксперта.

По правилам дорожного движения водитель обязан содержать свой автомобиль в технически исправном состоянии и проверять его перед поездкой, не пользоваться неисправным авто. Но Николай мало того, что выехал на такой машине, так еще и выбрал слишком высокую скорость без учета дорожных условий (гравийное покрытие, геометрия дороги) и состояния авто. Согласно экспертизе, в момент начала торможения — это уже после того, как машина ушла в занос — скорость составляла не менее 44−46 км/ч. Таким образом, он нарушил ПДД трижды, и эти нарушения стали непосредственной причиной аварии.

Скорую вызвали не сразу

На суде Николай полностью признал вину. Множество свидетелей рассказали о деталях случившегося.

Работники ИК-22 видели, как их сослуживцы в тот день сели вдвоем в Ford и уехали в сторону деревни Борки, за рулем был хозяин машины Николай. В 11.39 дежурный на вышке увидел, как тот бежит со стороны леса и деревни. Подбежав к ближайшей вышке, Николай сказал о ДТП и попросил вызвать скорую — это сразу передали начальнику караула.

Тот вместе с несколькими сотрудниками колонии взял машину и помчался к месту аварии. Там они обнаружили Ford в кювете, въехавший в дерево, и в стороне — окровавленного Дениса без сознания. Начальник стал искать место, где ловит мобильная связь, нашел и только тогда вызвал скорую. Медики прибыли, силовики погрузили Дениса в их машину, и того увезли в больницу.

Мать Дениса узнала об аварии от сына, которому позвонил Николай. Она сразу поехала в нему в больницу и с тех пор почти постоянно находится там. То есть как минимум на дату суда, 17 ноября, пострадавший все еще оставался в больнице. Как рассказала женщина, виновник аварии постоянно с ней на связи, беспокоится о состоянии Дениса и ежемесячно оказывает материальную помощь.

Выступил свидетелем и отец виновника аварии — рассказал, что это именно он купил злосчастный Ford у знакомого в деревне и отдал машину сыну, чтобы тот ездил на работу. По его словам, Николай очень переживает из-за случившегося и помогает родителям Дениса, как только может.

Остался на свободе

Мать Дениса заявила на суде, что не требует для Николая строгого наказания. Суд не нашел за ним отягчающих обстоятельств, а вот смягчающие были: признание вины и раскаяние, помощь родным пострадавшего. Учли также отсутствие прежних судимостей, наличие постоянной работы и положительную характеристику.

В итоге суд пришел к выводу, что нет необходимости отправлять охранника колонии в колонию.

Николаю назначили 1,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение — это так называемая домашняя химия, когда человек остается на свободе с определенными ограничениями и обязан ходить на работу. При этом его на 3 года лишили водительских прав. Семья потерпевшего даже не стала взыскивать с виновника аварии компенсацию морального ущерба.

В ИК-22 на данный момент содержится огромное количество политзаключенных. Среди узников колонии — политик Григорий Костусев, аналитик Егор Лебедок, сын политика Анатолия Лебедько Артем Лебедько, активисты Павел Юхневич, Сергей Спариш, Андрей Осмоловский, бывший пресс-секретарь А1 Николай Бределев, осужденный по делу «рельсовых партизан» на 22 года лишения свободы спортсмен Владимир Аврамцев и другие.

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