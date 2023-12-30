Лукашенко превратился в развалину 9 Марк Дзюба, «Салідарнасць»

30.12.2023, 9:34

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Проблемы со здоровьем диктатора стали новым политическим фактором.

В 2023 году в публичном пространстве как никогда прежде много говорили о здоровье правителя Беларуси. Болезни Лукашенко стали оказывать влияние на развитие событий – пусть пока и не существенно.

И до 2023 года Лукашенко не раз видели больным во время публичных мероприятий (например, в 2020-м он, болея коронавирусом, с большим трудом произнес короткую речь), а его проблемы с ногами давно заметны – по хромоте. Но в уходящем году тема обсуждения здоровья диктатора вышла на новый уровень по причине нескольких резонансных эпизодов.

На параде 9 мая в Москве Лукашенко увидели на трибуне откровенно больным и с бинтом на руке.

Более того, оказалось, что правитель Беларуси не в состоянии пройти около 300 метров от Красной площади к могиле Неизвестного солдата – он попросил у Путина электрокар и поехал на нем, пока другие лидеры стран СНГ добрались до нужного места пешком.

Также после возложения цветов Лукашенко не остался в Москве на торжественный обед, срочно вылетев в Минск. А там на церемонии на площади Победы доверил право произнести речь министру обороны Виктору Хренину.

Затем Лукашенко надолго исчез из публичного пространства. 14 мая он не явился даже на церемонию, посвященную Дню государственных флага, герба и гимна – при том, что тот отмечался впервые.

15 мая правителя показали при посещении им центрального командного пункта ВВС и войск ПВО: он по-прежнему выглядел болезненным и с бинтом на руке. Официальные фотографии были сильно отфотошоплены.

В конце года случилось новое обострение. В начале совещания по ценообразованию 21 декабря правитель ошарашил чиновников: «Голоса нет. Поэтому будем шепотом проводить совещание. Переносить его тоже некуда – Новый год».

Экс-министр здравоохранения Владимир Караник пояснил пропагандистам: правителю был рекомендован «голосовой покой», но он его соблюдать не стал, отсюда и проблемы. Чиновник отметил, не закончив до конца мысль: «Лукашенко очень перелеты… накопилось много работы».

Спустя пять дней на неформальном саммите СНГ Лукашенко вновь обратил внимание на свое здоровье – в отличие от остальных политиков, он не поехал на экскурсию по историческим местам Петербурга, организованную Путиным.

Газета «Коммерсантъ» написала: «Между тем началось с Павловска. Там под пение многоголосого хора лидеры России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана зашли во дворец. Причем среди них не было господина Лукашенко.

Он еще накануне привлекал внимание тем, что как-то странно передвигается. Скажем так, тяжело. Но он точно не хотел признаваться в этом.

То есть его пресс-служба сообщала, например, что он проводит переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым… Но ведь и после переговоров, когда Ильхам Алиев все-таки присоединился к остальным.

На самом деле, казалось, нужна очень веская причина, чтобы не явиться даже на третью точку, в Петергоф. И он не явился. Зато появилось чувство беспокойства за него».

Таким образом проблемы Лукашенко со здоровьем в 2023 году оказали влияние на его действия в нескольких ответственных моментах. Нужно также учесть, что он все реже и реже выбирается из своей фактической резиденции – Дворца Независимости.

Поездки в регионы стали редкостью, в уходящем году Лукашенко даже умудрился провести совещание по развитию Витебского региона не вовремя поездки по нему, а в том же Дворце Независимости.

Недомогание и болезни Лукашенко уже становятся политическим фактором.

Во-первых, они ослабляют имидж Лукашенко как сильного во всех смыслах человека, всегда держащего все под контролем. Во-вторых, они влияют на глубину контактов правителя внутри страны и за ее пределами (перелеты политику даются очень трудно – вот что хотел изначально сказать Караник).

Во-третьих вынуждают и белорусскую номенклатуру, и Кремль думать, что же будет, если в определенный критический момент Лукашенко на неделю «выпадет» по состоянию здоровья – с кем тогда вести дела? А мыслить на перспективу – меньше делать ставку на нынешнего правителя страны.

Марк Дзюба, «Салідарнасць»

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