Армия Израиля нашла и уничтожила тайник верховного главаря ХАМАС и обширную систему тоннелей под ним 30.12.2023, 9:40

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Видеофакт.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что обнаружили и разрушили укрытие лидера ХАМАС Яхьи Синвара на севере Газы, а также большую систему тоннелей под ним. В подземных переходах было электричество, водопровод и другое оборудование, которое позволило бы руководству террористической группировки прятаться там в течение длительного времени.

Как пишет The Times of Israel, квартиру, расположенную на окраине Газы, обнаружила 14-я резервная бронетанковая бригада ЦАХАЛ, а затем ее исследовало элитное инженерно-саперное подразделение «Яхалом», которое и обнаружило тоннельную шахту.

В ЦАХАЛ заявляют, что обнаружили в квартире «множество находок», указывающих на то, что Яхья Синвар использовал ее в качестве укрытия.

По данным израильских военных, шахта тоннеля имела глубину около 20 метров и вела к тоннелю длиной 218 метров с несколькими ответвлениями.

В подземных переходах было электричество, системы фильтрации воздуха, водопровод, комнаты для отдыха и молитвы, а также другое оборудование, которое позволило бы руководителям ХАМАС скрываться в течение длительного времени.

Тоннель был разрушен саперами, заявили в ЦАХАЛ.

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