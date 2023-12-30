Карикатура на Штирлица 3 Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

30.12.2023, 9:48

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Нарышкин выставил себя напыщенным павлином.

Наблюдая за публичной деятельностью главы внешней разведки России Сергея Нарышкина, за его, так сказать, «образом», затрудняешься найти в кинематографе соответствие тому, что видишь. Хотя бы соотнося Нарышкина с положительными и отрицательными образами, которые есть в советском кинематографе: «Семнадцать мгновений весны», «Вариант «Омега» …

Дальновидный, знающий руководитель? Нет. Хитрый, расчетливый злодей? Тоже нет. Кто же?

Сегодня Нарышкин объявил о «выборах» Путина 17 марта: «Мы обязаны приложить все усилия, чтобы на дальних подступах предотвратить возможные попытки внешнего вмешательства. Ничто не должно помешать свободному волеизъявлению российского народа».

Это такая глупость, что даже комментировать не хочется. Ни у кого нет сомнений, что Путин сохранится после 17 марта, равно как и в том, что это за «выборы». Никто и ничего здесь не изменит.

Что зря воздух-то колебать? Выставляя себя высокомерным, напыщенным павлином.

Да и как связаны «выборы» внутри нашей страны и внешняя разведка? Никак.

Самое умное, что мог бы сделать руководитель внешней разведки РФ даже и в нынешних обстоятельствах, даже такой, как Нарышкин – промолчать. Пусть, вон, Элла Памфилова выступает со своими обычными заявлениями – ей положено.

Но Нарышкину потребовалось тоже что-то сказать. Совсем, видимо, нечем заняться. Рассказал бы лучше, что сделано его службой для поиска террористов, взорвавших российский самолет в отместку за то, что Путин влез в Сирию. И не просто рассказал («надувать щеки» умеет), а представил доказательства того, что сделано. Десять лет скоро будет, как взорвали, а результатов поисков террористов, которые можно было бы проверить, до сих пор россиянам не представлено.

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