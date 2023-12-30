В Гомеле многодетная мать стала рожать прямо во время новогоднего утренника в школе 3 30.12.2023, 9:52

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Это стало неожиданностью для всех гостей праздника.

Гомельчанка Екатерина Бабичева пришла с тремя детьми на новогодний утренник и… родила четвертого.

Неординарный новогодний подарок стал полной неожиданностью и для мамы, и для всех гостей праздника, включая Деда Мороза и Снегурочку, пишет «Гомельская правда».

Утренник проводился в гомельской средней школе № 19, это была республиканская акция «Наши дети» — праздник для детей и взрослых организовал «Белагропромбанк».

В числе приглашенных оказалась и семья Бабичевых, мама с тремя детьми. Екатерина находилась на позднем сроке беременности.

Возможно, эмоциональный подъем во время торжества, особая новогодняя атмосфера сыграли свою роль. У женщины начались схватки.

Какое-то время гости праздника, конечно, были в замешательстве. Но все же сориентировались и вызвали скорую. А вот медики уже не мешкали, примчались быстро.

Уже в родильном доме на свет появился очередной гомельчанин. Мальчик.

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