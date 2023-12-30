Пять сценариев войны в Украине на 2024 год 1 30.12.2023, 10:00

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Аналитики опубликовали подробный прогноз.

Эксперты обнародовали пять наиболее вероятных сценариев войны России против Украины. В них не нашлось места как для абсолютной победы Украины, так и для поражения, но перечислены наиболее вероятные варианты развития событий в 2024 году.

Об этом говорится в прогнозе организации по вопросам безопасности GLOBSEC.

Тотальная дестабилизация: 27,26%

Аналитики считают, что, с вероятностью 27,26%, агрессия РФ будет расширяться и выйдет за пределы Украины за счет реализации Кремлем гибридных действий и прокси-сил. Можно ожидать повышения напряжения и прямых конфликтов на Ближнем Востоке (Израиль-Иран), в Тихоокеанско-азиатском регионе (Китай-Тайвань), на Балканах (Сербия-Косово). И каждый из этих конфликтов будет не только «переключать внимание», но и распылять ресурсы западных стран.

РФ также будет прилагать усилия к дестабилизации внутренней ситуации в Украине с намерением создать социальное напряжение и разделить общество. А также активно влиять на политические процессы в США и ЕС. Учитывая политические процессы на Западе, Украина может столкнуться с ограничением помощи вооружением и финансами - до минимально необходимого уровня. А также с торможением реализации гарантий безопасности и санкций против РФ.

Но несмотря на эти процессы, украинское общество останется устойчивым к попыткам навязать «мирные переговоры», а в 2024 году процесс запуска интеграции Украины в ЕС все же начнется. Хотя о членстве или даже упрощении вступления в НАТО во время саммита в Вашингтоне речь не идет. Главным фактором неопределенности остаются выборы в США в ноябре 2024 года с вполне возможным приходом к власти Дональда Трампа.

Позиционная война: 31,02%

С наибольшей вероятностью в 31,02% оценен вариант, по которому война примерно в текущем состоянии будет продолжаться и в 2024 году. То есть речь идет о позиционной войне и возможности лишь значительными потерями добиться смены линии фронта. Это не означает, что Украина будет только обороняться. В частности, возможный замысел проведения наступлений с целью прорыва линии фронта на южном и восточном направлениях. Но аналогичные действия будет реализовывать и РФ, пытаясь использовать активизацию своих действий как политический инструмент на фоне выборов в США с целью доказать беспомощность любой поддержки Запада, чтобы навязать очередные «минские переговоры».

Кремль также будет активно пытаться дестабилизировать ситуацию по всему миру, а также в Украине, но с меньшими результатами, чем в предыдущем варианте. При этом поддержка Украины в мире будет оставаться на текущем уровне, но с тенденцией к уменьшению и призывами более эффективно ее использовать. А фактический переход войны на исключительно «позиционный» уровень с отдельными пиками активности также снизит внимание к ней в мире и самом украинском обществе. Это также приведет к напряжению во внутриполитической сфере.

В то же время, для Кремля вопрос выгодности «позиционной войны» также имеет свое основание. Потому что РФ продолжает масштабировать производство вооружения, проводить постоянный набор в армию и в целом «играть в долгую», ожидая того, что поддержка Украины вооружением и в международной сфере достигнет своего минимума.

Заморозка войны: 18,8%

Отсутствие военных успехов Украины, продолжение пребывания Путина у власти и политические процессы в США приведут к активизации варианта с попыткой навязать мирные переговоры. При этом такое навязывание будет происходить не только со стороны РФ, но и Западом. Будет предлагаться целый перечень вариантов, включая «корейский» или «немецкий», при этом с обещанием взять неоккупированную часть в НАТО.

Но даже такие переговоры будут зависеть от конкретной ситуации на фронте. К примеру, успешные действия ВСУ могут привести к варианту с закреплением границ на уровне до 22 февраля 2022 года, но без оккупированных ранее территорий - Крыма и части Донбасса. Для заключения таких договоренностей со стороны Запада может быть предложено увеличение долгосрочных пакетов для усиления обороноспособности, предоставление прямых гарантий безопасности. Но фактическое навязывание мирных переговоров приведет к углублению внутренней политической и социальной напряженности в Украине.

В то же время такой сценарий, хотя речь в основном идет о позициях во время переговоров, будет зависеть от множества факторов. Включая размер западной поддержки вооружением и финансами, текущей линией фронта и возможностью ведения войны в таком темпе и в дальнейшем, а также давлением на РФ не только США и ЕС, а такими странами как Китай.

Увеличение преимущества Украины: 18,8%

Как и предыдущий вариант с замораживанием войны за счет переговоров, в 18,8% оценена вероятность сценария, по которому увеличение поддержки со стороны партнеров и развитие отечественного производства вооружения приведет к постепенной деоккупации территории Украины на протяжении 2024 года. Но этот процесс будет продолжаться и в 2025 году.

При этом РФ будет неспособна восстанавливать потери, хотя Путин сможет сохранить власть. И даже при этом сценарии интеграция Украины в НАТО и ЕС будет оставаться на стадии переговоров, потому что в любом случае речь идет о длительной постепенной деоккупации и продолжении боевых действий через год.

Победа Украины: 3,76%

С наименьшей вероятностью оценен вариант, по которому Украина одержит полную победу, но не в 2024 году, а в пределах 2025 года. Этот сценарий предполагает продолжение действенной поддержки Украины, вместе с получением дальнобойного вооружения собственного производства для ударов по глубокому тылу РФ.

При этом в РФ будет расти социальное напряжение на фоне огромных потерь, постоянных волн мобилизаций, касающихся больших городов. А увеличение количества мобилизованных в РФ будет налагаться на несостоятельность обеспечения аналогичных выплат и афганский синдром в обществе. В отдельных регионах будут масштабироваться протестные настроения, в частности на этнической основе.

Ключевыми факторами этого сценария являются увеличение поддержки, включая использование конфискованных активов, стабильную передачу значительного количества современного высокотехнологичного вооружения, включая авиацию, в сочетании с новыми методами ведения боевых действий на основе обучения бойцов, а также активное массированное применение беспилотных систем. И за счет этого, а также дальнобойных средств поражения и ситуационной осведомленности о значительной глубине фронта противника - успешного ведения маневровой войны.

Все это заставит Кремль начать постепенный отвод войск с целью удержания только отдельных оккупированных территорий. В то же время цивилизованный мир усилит блокаду РФ, а интеграционные процессы Украины в НАТО и ЕС будут ускорены, хотя в столь короткие сроки не смогут реализоваться.

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