В Беларуси официально повысили транспортный налог 2 30.12.2023, 10:05

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Стало точно известно, какими будут новые ставки этого сбора.

В Беларуси в 2024 году повысят ставки транспортного налога — как для физлиц, так и для юрлиц. Это предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс, документ подписал Александр Лукашенко.

Сумма транспортного налога зависит от разрешенной максимальной массы, вместимости или прописана за одну единицу транспортного средства. К примеру, за автомобиль с разрешенной максимальной массой до 1,5 тонны сейчас нужно платить 61 рубль в год, а повысят до 66 рублей.

Если сведений о разрешенной максимальной массе нет, налог рассчитывается в размере минимальной ставки для соответствующего типа транспортного средства.

Напомним, о транспортном налоге ранее высказывался Александр Лукашенко. По его мнению, платить за дороги должны те, кто по ним перемещается: «Какую-то копейку заплатили, и уже гвалт на всю республику: «Ах, много».

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