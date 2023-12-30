закрыть
30 декабря 2023, суббота, 11:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Известный российский шоумен едко потроллил Путина

1
  • 30.12.2023, 10:06
  • 6,348
Известный российский шоумен едко потроллил Путина

Глава РФ впал в особый вид маразма.

Известный российский шоумен и блогер Александр Шпак, который покинул РФ и активно выступает против агрессии РФ в отношении Украины, едко потроллил главу Кремля Владимира Путина.

Звезда во время общения с пользователями в Instagram признал, что постарел и «бросил камень в огород» главы России.

«У вас только Путин молодеет…», - сказал шоумен.

По его словам, у Путина «морщины пропадают, вот, немецкий забывается, обещание не нападать на Украину».

«Есть этот, как его, старческий маразм, а есть младческий…», - сказал Шпак.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Встретить Новый год в библиотеке
Встретить Новый год в библиотеке Владимир Халип
Три героя уходящего года
Три героя уходящего года Ирина Халип
Что же дальше?
Что же дальше? Наталья Радина
Флотилия подбитых кораблей
Флотилия подбитых кораблей Виталий Портников