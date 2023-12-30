Известный российский шоумен едко потроллил Путина

Известный российский шоумен едко потроллил Путина1
- 30.12.2023, 10:06
- 6,348
Глава РФ впал в особый вид маразма.
Известный российский шоумен и блогер Александр Шпак, который покинул РФ и активно выступает против агрессии РФ в отношении Украины, едко потроллил главу Кремля Владимира Путина.
Звезда во время общения с пользователями в Instagram признал, что постарел и «бросил камень в огород» главы России.
«У вас только Путин молодеет…», - сказал шоумен.
По его словам, у Путина «морщины пропадают, вот, немецкий забывается, обещание не нападать на Украину».
«Есть этот, как его, старческий маразм, а есть младческий…», - сказал Шпак.