Известный российский шоумен едко потроллил Путина 1 30.12.2023, 10:06

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Глава РФ впал в особый вид маразма.

Известный российский шоумен и блогер Александр Шпак, который покинул РФ и активно выступает против агрессии РФ в отношении Украины, едко потроллил главу Кремля Владимира Путина.

Звезда во время общения с пользователями в Instagram признал, что постарел и «бросил камень в огород» главы России.

«У вас только Путин молодеет…», - сказал шоумен.

По его словам, у Путина «морщины пропадают, вот, немецкий забывается, обещание не нападать на Украину».

«Есть этот, как его, старческий маразм, а есть младческий…», - сказал Шпак.

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