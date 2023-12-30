Бриллианты «Мутабора» вызвали истерику у Симоньян

Бриллианты «Мутабора» вызвали истерику у Симоньян2
- Телеграм-канал «Русский декаданс»
- 30.12.2023, 10:17
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Осталось понять, что в России можно считать роскошью.
Маргарита Симоньян предложила ввести в России налог на роскошь.
«Это значит, что если человек покупает что-то необязательное, ну какую-то побрякушку, понимаете, — бриллиант на ж.. или изумруд на ж… стоимостью 23 млн рублей… если человек это покупает, то он такую же сумму должен отправить на фронт… И тогда можно закрыть глаза на то, что этот бриллиант или изумруд болтается на чьей-то ж…», — считает пропагандистка.
Осталось понять, что в России можно считать роскошью. Например, куриные яйца уже вполне соответствуют этой категории. А мясо так вообще по цене соревнуется с дешевой техникой. Богатые и приближенные, само собой, платить ничего не будут. Только провинившиеся, которых и так травят налоговой и они все отдают «во благо бойцов СВО».
Телеграм-канал «Русский декаданс»