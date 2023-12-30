На сайте госзакупок появилась необычная заявка от Минсвязи 2 30.12.2023, 10:23

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Что об этом известно?

На сайте госзакупок появилась необычная на первый взгляд заявка — на приобретение билетов на поезда по маршруту «Минск-Москва-Минск» на сумму более 280 тысяч рублей. Разместила заявку Государственная фельдъегерская служба при Минсвязи.

Сайт zerkalo.io рассказал, чем она занимается и зачем ей столько железнодорожных поездок.

Сколько фельдъегерская служба тратит на билеты на поезда

Государственная фельдъегерская служба при Минсвязи разместила заявку на покупку железнодорожных билетов из Минска до Москвы и обратно на сумму 280 640 рублей. В заявке не уточняется ни сколько билетов будет закуплено на эту сумму. Однако там указано, что это билеты в четырехместные вагоны купе.

Если посмотреть стоимость билетов на поезда Минск-Москва на январь следующего года, то они варьируются от 171 до 323 рубля в одну сторону. В первом случае на указанную в заявке сумму можно приобрести 1641 билет, а во втором — 868. Это по 6 билетов в одну сторону (или по три туда и обратно) на каждый рабочий день в первом случае и по три билета в одну сторону на каждый такой день во втором случае.

Стоит отметить, что ранее эта служба также массово закупала билеты на поезда в Москву. Год назад на это потратили 222 500 рублей. Однако приобретает она из не только в столицу соседней страны, но также на поезда, связывающие между собой белорусские областные города и столицу.

В начале 2023 года она также прибрела потратила 252 тысячи рублей на авиабилеты по направлению: Северная, Южная Америка, Европа, Азия, Африка и Ближний Восток.

Чем занимается эта служба

Из сборника для абитуриентов можно узнать, чем занимается человек по профессии фельдъегрь. Оказывается, то военный или правительственный курьер для доставки важных, преимущественно секретных документов. «Именно фельдъегерьская служба доставляет в РИКЗ со всех пунктов Беларуси бланки ответов абитуриентов — участников ЦТ», — указано в сборнике «Профессии/квалификации и специальности».

Сайт kudapostupat.by уточняет, что главные функции фельдъегерской службы — это «обеспечение правительственной военизированной курьерской связи, доставка дипломатической почты». Там же указывают, что в нашей стране в этой службе трудится всего несколько сотен человек, а штат укомплектован из сотрудников МВД.

Исходя из этого, можно предположить, что на поездах из Минска в Москву эти специалисты возят дипломатическую и иную важную для государства документацию.

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