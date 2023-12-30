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В столице Сербии Белграде настоящий «Майдан»: протестующие разбили палаточный городок

  • 30.12.2023, 10:35
  • 2,418
В столице Сербии Белграде настоящий «Майдан»: протестующие разбили палаточный городок

Оппозиция требует пересмотра результатов парламентских выборов.

В столице Сербии Белграде протестующие разбили палаточный городок прямо на проезжей части. Оппозиция требует пересмотра результатов парламентских выборов, поскольку подозревают фальсификации в пользу партии президента Александра Вучича.

Студенты и активисты, участвующие в протестах, объявили сидячую забастовку. Они намерены блокировать правительственные учреждения и прилегающие улицы до намеченной на субботу, 30 декабря, демонстрации в центре Белграда, сообщает obozrevatel.com со ссылкой сербские СМИ.

Напомним, Вучич объявил о победе своих сторонников на выборах в сербский парламент 17 декабря с результатом 47%. Оппозиционное объединение «Сербия против насилия», по данным избиркома, набрала 23% голосов.

Сербские власти отвергают обвинения в фальсификации. А сам Вучич назвал протестующих «бунтовщиками и головорезами».

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